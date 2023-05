Casimero vence a Nghitumbwa por título supergallo de la OMB en Filipinas El ex campeón mundial de tres divisiones John Riel Casimero (33-4, 22 KOs) derrotó a la OMB #10 Fillipus Nghitumbwa (12-2, 11 KOs) por decisión unánime en doce asaltos en una pelea por el título mundial supergallo de la OMB el sábado por la tarde en el Okada Manila Hotel and Casino en Manila, Filipinas. Casimero derribó a Nghitumbwa con fuerza al principio de la sexta ronda, pero Nghitumbwa de alguna manera sobrevivió a la ronda. Casimero sacudió a Nghitumbwa en la campana que terminaba la octava ronda. A Nghitumbwa se le dedujo un punto por un golpe de conejo en la ronda doce. Las puntuaciones fueron 114-112, 116-110, 116-110. En el evento coestelar, el campeón de peso súper welter de Asia Pacífico de la OMB, Takeshi Inoue (19-2-2, 11 KOs) y Weljon Mindoro (10-0-1, 10 KOs) lucharon por un empate en doce asaltos. Puntuaciones 117-111 Inoue, 115-113 Mindoro, 114-114. Inoue ha recorrido previamente la distancia con Jaime Munguia y Tim Tszyu. Boxeo el 20 de Mayo en Ciudad Nezahualcóyotl en México Entrevista de Jaime Munguia Like this: Like Loading...

