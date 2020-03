Srisaket Sor Rungvisai regresa el 4 de abril ante Ruenroeng en Tailandia Por Damrong Simakajornboon y Thainchai Pisitwuttinan Srisaket Sor Rungvisai (47-5-1, 41KOs), el ex dos veces campeón mundial del WBC de Tailandia, volverá al ring el 4 de abril de 2020, contra uno de los boxeadores Tailandeses más talentosos: Amnat Ruenroeng (20 -3-0, 6 KOs). La pelea será el evento principal del segundo episodio de la serie WP Boxing, el programa de boxeo número uno en Tailandia. Esta será la primera pelea de Rungvisai desde que el ex campeón mundial de supermosca del WBC no tuvo éxito en la defensa del título mundial contra el Mexicano, Juan Francisco “Gallo” Estrada el 26 de abril del año pasado en California, EE. UU., Cuando perdió ante su rival por decisión unánime. Rungvisai actualmente ocupa el primer lugar en la clasificación mundial WBC Super Flyweight y ya ha sido nombrado retador obligatorio por el título durante la convención anual del WBC el año pasado en México. Su objetivo es tener una pelea de trilogía con Juan Franscisco Estrada para recuperar su título mundial del WBC. Mientras tanto, Rungvisai tendrá que ganar esta próxima pelea contra Amnat Ruenroeng para mantener su oportunidad de desafiar el título mundial. “Aprovecharé esta oportunidad para recordarle al Gallo que me mantengo perfectamente en forma. Comencé a contar hacia la revancha con él. Amnat Rueneoeng es una de las leyendas del boxeo en Tailandia, por lo que no lo tomaré a la ligera también. Será una gran pelea “. dijo Rungvisai. El oponente de Rungvisai en esta pelea, Amnat Ruenroeng, es un ex campeón mundial de la FIB. Es justo decir que Ruenroeng es una de las leyendas del boxeo de Tailandia. Ruenroeng había manifestado su superioridad sobre muchos grandes boxeadores cuando se ganó a jugadores como Kazuto Ioka, McWilliams Arroyo y Shiming Zou y tuvo 1 victoria – 1 derrota contra John Riel Casimero. Sus sofisticadas habilidades de boxeo y su talento seguramente no son cuestionables. El año pasado, Ruenroeng tuvo dos victorias impresionantes contra Brian Lobetania y Karoon Jarupianlerd, el actual # 13 del ranking mundial de peso gallo de la AMB. “Estamos muy emocionados de continuar nuestra colaboración con Srisaket Sor Rungvisai y su equipo. Esperamos una gran pelea y una victoria impresionante de Rungvisai, y esperamos tenerlo de regreso en los Estados Unidos para una gran pelea a finales de este año “, dijo Frank Smith, CEO de Matchroom Boxing. “Srisaket Sor Rungvisai es más poderoso que Amnat Ruenroeng. Sin embargo, Amnat Ruenroeng es un boxeador muy inteligente. Sus habilidades de boxeo apenas se encuentran en ningún otro boxeador tailandés. Él no es alguien a quien Rungvisai podría simplemente caminar. Les aseguro a los fanáticos del boxeo que pueden anticipar una pelea entretenida entre los dos ”, dijo el Banco Thainchai Pisitwuttinan, Promotor de la serie WP Boxing. “Srisaket Sor Rungvisai ha estado en el campamento preparándose para regresar al ring por mucho tiempo. Esta es una gran oportunidad para que se prepare física y mentalmente antes de regresar a los Estados Unidos para una gran pelea a finales de este año “, dijo Surachart Pisitwuttinan, presidente de Nakornloung Promotions (NKL) Srisaket Sor Rungvisai vs Amnat Ruenroeng se transmitirá en Tailandia en el canal Workpoint Entertainment el 4 de abril de 2020, 3PM (hora de Tailandia) en Workpoint Studio en Pathum Thani, Tailandia. Mauricio Sulaiman: Los Rankings en el boxeo García derrota a Vargas por decisión unánime y gana titulo Diamante del WBC

