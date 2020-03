García derrota a Vargas por decisión unánime y gana titulo Diamante del WBC Por Jeff Zimmerman en ringside En un enfrentamiento salvaje de Texas en el Ford Center en The Star en Frisco, TX, al lado de la sede mundial de los Dallas Cowboys, Jessie Vargas y Mikey García se enfrentaron cara a cara frente a una casa repleta de más de 10,000. García regresó de un comienzo lento para ganar una decisión unánime muy disputada en una entretenida batalla de alta acción y se llevó el título welter Diamante del WBC. García (40-1, 30 KOs) peleó por segunda vez en el peso welter, perdiendo una relación unilateral con uno de los mejores libra por libra del boxeo en Errol Spence Jr. en marzo pasado en el Estadio AT&T en Arlington, TX. Mientras que Vargas (29-3-2, 11 KOs) ha pasado una carrera principalmente en 147 y fue el hombre más grande que ingresó al ring. Vargas salió fuerte de la campana de apertura con un fuerte golpe y un buen trabajo en la cabeza y el cuerpo de García y continuó hasta el segundo lugar donde lo dejó. Vargas usó un fuerte golpe y una mano izquierda y derecha consistentes para el cuerpo, tomando el conocimiento del entrenador Mike McCallum, también conocido como The Bodysnatcher, conocido por sus viciosos golpes al cuerpo durante su carrera en el salón de la fama y al principio valió la pena. Sin embargo, García finalmente se calentó en la tercera ronda cuando intercambió grandes golpes con Vargas y en la cuarta, se convirtió en un tiroteo ya que Vargas tuvo a García primero en problemas en la esquina, pero García rápidamente cambió de rumbo y comenzó a aterrizar de manera sólida. disparos propios. La quinta ronda fue toda García con la cara ensangrentada de Vargas después de varias combinaciones seguidas de una derecha por encima que puso a Vargas en el lienzo y parecía que podría haber terminado. Pero Vargas mostró el corazón de un campeón y se puso de pie cuando sonó la campana. Desde la sexta hasta la octava ronda, García estaba usando a Vargas como práctica de tiro. García puntuó el final de la séptima ronda con un golpe mientras trataba de acabar con Vargas mientras el árbitro Jon Schorle observaba de cerca una posible detención. García pareció quitar el pie del acelerador durante la octava y novena ronda y parecía estar buscando una gran mano derecha para terminar la pelea. Con García eligiendo sus lugares, Vargas tuvo un segundo aliento y comenzó a trabajar su jab y lanzar la mano derecha nuevamente. En la décima ronda, Vargas tuvo su mejor ronda desde el comienzo de la pelea y estuvo más ocupado que García. García volvió a tener el control el día 11 y el 12 fue acción de ida y vuelta antes de que Vargas aterrizara con una aplastante mano derecha seguida de la izquierda justo antes de la campana final. Los jueces lo anotaron 114-113, 116-111, 116-111 cuando García ganó el cinturón de diamantes del WBC. Mikey García en el ring con Chris Mannix después de la pelea compartió lo siguiente: “Gracias a todos los que salieron. Especialmente mi familia. Los amo chicos. Estoy muy feliz de estar de regreso y feliz de estar aquí. Tuve que hacer ajustes desde el principio para su altura y alcance. A medida que avanzaba la pelea, comencé a lastimarlo, tomé el tiempo y creo que funcionó bien. Llevé el peso mejor; Era sólido cuando tenía que hacerlo. Sentí la diferencia de tamaño, pero mi talento se hizo cargo. Creo que sintió el poder. De vez en cuando lo lastimaba de nuevo. Sentí que mi velocidad y poder eran perfectos. Creo que tengo excelentes opciones, listas para volver con lo mejor. Estoy buscando entrar con Manny Pacquiao o revancha con Errol Spence. Creo que es muy probable con Pacquiao “. Jessie Vargas en el ring con Chris Mannix después de la pelea dijo esto: “Me sentí un poco confiado cuando lo lastimé en la cuarta ronda. Mikey peleó una gran pelea, el tiempo fue preciso y no le quito nada. Creo que fue una pelea entretenida para Frisco. Creo que estuvo cerca. Quiero una revancha. Estoy muy contento con mi equipo; Simplemente no seguí el plan de juego exactamente. Estoy agradecido con Eddie Hearn por darme una oportunidad. Creo que es un buen luchador y tiene un buen pop para enfrentar a algunos de los mejores pesos welter. Pensé que estaba más cerca de lo que tenían los jueces “. Srisaket Sor Rungvisai regresa el 4 de abril ante Ruenroeng en Tailandia Chocolatito KOs Yafai y gana el título de Supermosca de la AMB

