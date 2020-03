Chocolatito KOs Yafai y gana el título de Supermosca de la AMB Por David Finger en el ringside En el evento principal de la pelea ansiosamente esperada de Mikey García-Jesse Vargas en el Ford Center at the Star en Frisco, Texas, el campeón mundial de cuatro divisiones y futuro miembro del Salón de la Fama Román “Chocolatito” González regresó con éxito a la cima del deporte, ya que noqueó brutalmente al Británico campeón Super Mosca de la AMB Khalid Yafai a los 29 segundos del noveno round. González sufrió un desastroso 2017, perdió a su entrenador en noviembre de 2016 y luego cayó en dos peleas consecutivas ante Sor Ringvisai. González eligió tomarse casi un año de descanso y regresó en septiembre de 2018. Sin embargo, con solo una pelea en 2018 y una pelea en 2019, aún quedaban dudas sobre si todavía estaría sacudiendo algo de óxido del ring en esta pelea. Bueno, después de derrotar a un campeón invicto haciendo su séptima defensa del título, es seguro que Chocolatito esté de regreso. La primera ronda resultó ser la única ronda en la que el campeón pudo ejecutar su plan de pelea, disparando un jab sólido y aparentemente superando ligeramente al nicaragüense. Pero en la segunda ronda, González tomó el control, luchando con más agresión y encontró un hogar para su imagen de corte superior perfecto y cruz derecha. El campeón parecía agitado hacia el final de la segunda ronda. González continuó presionando la acción en el tercero. El retador fue extremadamente efectivo con la mano derecha a través de una verdadera pelea, pero la efectividad de esa arma se hizo bastante clara en el tercero. En la cuarta ronda, los miembros del ring pudieron ver que estaba desgastando al campeón, que ya no usaba el jab o intentaba boxear como lo hizo en la primera ronda. Yafai parecía pasar gran parte de la ronda encubriéndose. Un par de manos derechas sacudieron visiblemente al campeón cuando la ronda llegó a su fin y el dominio solo sería más pronunciado a medida que la lucha continuara. La quinta ronda vio a González acechar al Yafai que se desvanecía, pero un cambio potencial en el juego ocurrió en el sexto cuando lo que parecía ser un choque de cabezas abrió un corte en el ojo derecho de González. Pero el campeón no pudo capitalizar el corte y González volvió a su agresivo derrumbe de Yafai, volviéndolo a sacudir en los últimos 30 segundos de la ronda. El campeón que se desvaneció continuó tratando de cambiar el rumbo en la séptima ronda, pero a González no se le negaría y para la octava ronda, el valiente británico finalmente comenzó a romperse. Con menos de diez segundos restantes en la ronda, fue derribado por un sólido derechazo establecido por el uppercut. El campeón salió para el noveno round pero simplemente no le quedaba nada y una brutal cruz derecha en la barbilla lo envió brutalmente a la lona. El árbitro Luis Pabón detuvo sabiamente de la pelea a las 0:29. Con la victoria, González mejora a 49-2, 41 KO mientras que Yafai ve su récord caer a 26-1, 15 KO. La victoria fue posiblemente la mejor actuación de la ilustre carrera de González. “Tengo la fuerza de Dios y Dios me devolvió mi título”, dijo González sobre su victoria ganadora. García derrota a Vargas por decisión unánime y gana titulo Diamante del WBC Julio César Martínez vence a Harris y retiene el título de peso mosca del WBC

