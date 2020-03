Julio César Martínez vence a Harris y retiene el título de peso mosca del WBC Por Jeff Zimmerman en ringside Julio César Martínez (16-1, 12 KOs) de México defendió su título de peso mosca del WBC con una decisión unánime en el Ford Center en The Star en Frisco, Texas, sobre el duro y valiente Británico Jay Harris (17-1, 9 KOs) en doce rounds llenos de acción. Martínez ganó el título vacante contra Cristofer Rosales en su última pelea en diciembre pasado en Phoenix y con solo 25 años, es uno de los luchadores más emocionantes del mundo. Está entrenado por el Equipo Canelo y Eddy Reynoso. Esta fue la primera pelea de Harris en los Estados Unidos. Martínez salió fuerte de la campana de apertura mostrando manos rápidas, fintas y poder contra Harris, quien sobrevivió al ataque temprano del agresivo Martínez. En la tercera ronda, Martínez continuó aplicando la presión y conectó grandes manos izquierdas, pero Harris se quedó en el bolsillo y contrarrestó a Martínez con sus propios combos y golpes al cuerpo a veces. La cuarta y quinta ronda fueron muy parecidas, ya que Martínez continuó su asalto al cuerpo tratando de derribar al Brit Harris. Harris, con un corte sobre su ojo izquierdo y una nariz ensangrentada, mostró que no irá a ninguna parte. Martínez hizo su mejor trabajo en la ronda 7 con un combo de uno, dos, uno en la mandíbula de Harris que lo envió llorando hacia las cuerdas y luego Martínez lanzó una serie de golpes en la cabeza y el cuerpo, pero Harris de alguna manera se mantuvo en pie. Martínez también aterrizó en el cuerpo, pero Harris encontró su marca de vez en cuando y pudo devolverle la cabeza a Martínez. Martínez conectó otro aluvión de golpes en la novena ronda en el centro del ring, pero Harris se quedó allí y no cayó. Y finalmente, en el décimo asalto, Martínez dejó caer a Harris de izquierda a derecha al cuerpo que envió a Harris a una rodilla, pero superó el conteo y continuó mostrando su corazón. En la duodécima y última ronda, Martínez intentó cerrar el espectáculo ya que ambos muchachos se enfrentaron cara a cara cuando terminó la pelea. La entretenida pelea terminó con Martínez defendiendo su título de peso mosca del CMB mientras los puntajes decían 118-109, 116-111, 115-112 por la decisión unánime. Martínez fue entrevistado por Chris Mannix, en la pelea del ring y dijo lo siguiente: “Fue una batalla muy dura, busca pelear por el título muchas veces y no hay miedo aquí mismo. Aquí no hay excusas, defenderé este título muchas veces, esto fue para México. Enhorabuena a Harris. Era un luchador muy fuerte y quiero defenderme de cualquiera, en cualquier lugar “. Chocolatito KOs Yafai y gana el título de Supermosca de la AMB Parker detiene a Winters en cinco rounds en Texas

