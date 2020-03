Parker detiene a Winters en cinco rounds en Texas Por David Finger en el ringside En una esperada atracción de peso pesado, el ex campeón de peso pesado de la OMB y actual contendiente de peso pesado de la OMB # 2 Joseph Parker, 245.4, anotó un impresionante TKO de cinco rounds sobre Shawndell Winters. Parker sigue siendo el favorito para una posible pelea por un título vacante de peso pesado de la OMB antes de fin de año, y quería hacer una declaración en Frisco. Pero el nativo de Auckland también prometió pelear una pelea más pulida esta noche. Salió boxeando efectivamente en la primera ronda, bombeando el jab y aterrizando una dura mano derecha en los últimos veinte segundos del round. En la segunda ronda, Parker comenzó a lanzar golpes cuando descubrió que el derecho por encima de la cabeza era un arma efectiva, pero también se abrió para los contragolpes del nativo de Illinois, quien aterrizó un sólido justo cuando la ronda llegó a su fin. La tercera ronda pareció marcar el comienzo del fin para Winters cuando Parker lo dejó caer con menos de 20 segundos restantes en la ronda. Winters se levantó con piernas visiblemente tambaleantes y finalmente fue salvado por la campana. Pero en la cuarta ronda, los arenosos Winters profundizaron cuando Parker saltó sobre él e intentó aplicar presión y anotar el paro. Un corte surgió sobre el ojo derecho de Parker a mitad de la ronda y Winters cronometró un par de manos derechas perfectas en los últimos segundos de la ronda que parecieron sacudir al ex campeón. Pero Parker volvió sabiamente al jab y dio un buen golpe en la quinta ronda. Una imagen perfecta a la derecha aterrizó en la barbilla de Winters y Parker, reconociendo el daño que hizo, saltó sobre Winters y conectó una rápida combinación de tres golpes en la barbilla que envió a Winters a la lona en un montón. Aunque Winters se levantó con las piernas temblorosas, el árbitro Rosario Solís se despidió sabiamente de la pelea a las 2:40 del round. Con la victoria, Parker mejora a 27-2, 21 KOs. Winters queda con record de 13-2, 12 KOs. “Una victoria es una victoria, y obtuve una buena victoria”, dijo Parker después de la pelea. “Me llevaré la victoria”. Julio César Martínez vence a Harris y retiene el título de peso mosca del WBC Madrimov vence a Navarro en eliminatoria de la AMB en Texas

