Madrimov vence a Navarro en eliminatoria de la AMB en Texas Por Jeff Zimmerman en ringside En una eliminatoria de peso mediano junior de la AMB, la ex sensación amateur de Uzbekistán, Israil “The Dream” Madrimov (5-0, 5 KOs) lanzó una serie de golpes desde la campana de apertura, para confundir al veterano Charlie Navarro (29-10, 22 KOs) fuera de la ciudad de Panamá, Panamá. En la segunda ronda, Madrimov abrió su arsenal y aterrizó en la cabeza y el cuerpo de Navarro, que no tenía respuestas para detener el ataque. La mayoría de los luchadores ya habrían sucumbido a la presión, pero Navarro mostró su valor e hizo todo lo posible para contrarrestar. Pero en la sexta ronda de los 10 programados, Madrimov finalmente golpeó la tierra de pago y dejó caer a Navarro con una izquierda recta al intestino que envió a Navarro a la lona. Navarro estaba visiblemente herido, pero se puso de pie, solo para ser dejado caer nuevamente por múltiples ganchos izquierdos. Esta vez, Navarro no se levantó y el árbitro Rafael Ramos renunció a las 2:24 para un TKO para Madrimov que permaneció invicto y mantuvo viva su racha eliminatoria a los 5 para comenzar su carrera. Hay grandes esperanzas para Madrimov, que mostró un sorprendente juego de pies y ángulos, velocidad y potencia. El entrenador de Madrimov, Joel Díaz, le dijo a Fightnews.com® durante la semana de la pelea que le recordó al miembro del salón de la fama Naseem Hamed, uno de los luchadores más eléctricos de la década de 1990. Díaz también predijo que Madrimov será un campeón mundial para fin de año. Está en camino después de ganar de manera impresionante en este eliminador del título de la AMB. La pelea tuvo lugar el sábado por la noche en el Ford Center en The Star en Frisco, Texas. Parker detiene a Winters en cinco rounds en Texas WBC anuncia el cinto Mazahua-Otomi para el 2 de Mayo

