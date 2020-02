WBC anuncia el cinto Mazahua-Otomi para el 2 de Mayo Por.Gabriel F. Cordero El WBC ha anunciado que estará presentando el cinturón de campeonato mundial conmemorativo llamado Mazahua-Otomi para celebrar las ediciones de las festividades Mexicanas del 5 de mayo y del 16 de septiembre de 2020. ¡Manténganse al tanto! Mazahua es un grupo indígena mexicano que vive en los estados de Coahuila, México, Michoacan y en la zona occidental de la ciudad de México. Mazahua es un etnonimo náhuatl que significa “gente del venado”. El pueblo ha conservado sus expresiones culturales mediante la lengua mazahua, la tradición oral, la música, la danza y las artesanías; su forma de vestir, su visión del mundo y sus prácticas rituales y religiosas, las cuales han sido transmitidas de una generación a otra, y más recientemente en su Centro Ceremonial. #WBC #CONQUEReverything #Boxing #MObelt Cinto de WBC rinde homenaje a Kobe Bryant y Gigi

