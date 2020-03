Mauricio Sulaiman: Los Rankings en el boxeo Mauricio Sulaimán / Recuerdos de José Sulaimán / El Heraldo de México El boxeo es un deporte único con una historia fascinante, y quizá, el que más ha evolucionado de todos los que se practican. Las reglas han cambiado drásticamente, y se ha logrado llevar un acto de salvajismo, a un arte de la defensa. El día de hoy escogí el tema de las clasificaciones o rankings en el boxeo. He platicado con muchísimos aficionados e, inclusive, con muchas personas que están dentro del boxeo, y casi nadie sabe cómo funcionan. Las clasificaciones son el método para enlistar boxeadores de manera cualitativa, o sea, una lista de los mejores de cada división. Existen 17 divisiones o pesos, del completo al mínimo. Los campeones mundiales solamente pueden combatir ante boxeadores que estén en estas listas. SESIONES. Las reuniones para determinar la posición de los pugilistas pueden ser largas jornadas de trabajo. Foto: Especial Las clasificaciones nacen en 1924 por parte de la revista The Ring. Su dueño, Nat Fleischer, tomó la iniciativa de publicar, según su opinión, la lista de los mejores. El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) se fundó en febrero de 1963, y en sus inicios, utilizó las clasificaciones de The Ring como guía. Mi papá, don José Sulaimán, se incorporó al CMB entre 1964 y 1966, como voluntario. Ese último año tomó responsabilidades, y en 1968, instituyó las clasificaciones del WBC. Desde entonces, éstas se compilan mes con mes, para ser una de las máximas prioridades de la actividad de nuestro organismo. El comité de clasificaciones del CMB está formado por personas honorables, íntegras y con grandes conocimientos de boxeo. Hay un director de comité, un subdirector, un secretario ejecutivo, 22 miembros activos y ocho consejeros. INTENSIDAD. Pocos conocen cómo se clasifican a los reyes y retadores en el deporte de los puños. Foto: Especial ¿CÓMO TRABAJA EL COMITÉ? Las listas se publican mensualmente durante los primeros cinco días. Cada mes se dedica a recopilar resultados de peleas e información de diversa índole; 10 días antes de la publicación, todos mandan sus recomendaciones al secretario ejecutivo y al director. Se elaboran sábanas enormes con cientos de datos para analizar, y de ahí sale el primer draft, el cuál es enviado a todo el comité para revisión, y se da una ronda de retroalimentación. Tras todos los comentarios, se genera el segundo draft. Después de la revisión pasa a una final, donde en ocasiones se genera un tercer draft, o se procede a la publicación. Clasificar peleadores es una labor muy compleja. Los récords son números, y pueden ser engañosos. Un boxeador puede tener una marca invicta con muchos KO’s, pero la historia puede ser muy diferente. ¿CÓMO SE ANALIZA? Récord. Ganadas, perdidas y empatadas; triunfos por KO. Calidad de sus rivales. Estudiar contra quién ha peleado. Lugar. Se analiza si la función fue en casa; si es el favorito, o si es el visitante con factores en su contra; así como peleas en el extranjero. Actividad reciente. Si está en activo, si es prospecto, boxeador establecido o veterano. Resultados recientes. Se analizan sus últimas contiendas. Alto nivel. Ante rivales de gran calidad, peleas de campeonato y experiencia. Otras consideraciones que se toman en cuenta: contundencia de sus victorias, triunfos en funciones importantes, carrera amateur, comportamiento en su vida común y actividad en peleas de campeonatos regionales CMB. El WBC clasifica a 40 peleadores por división y hay un requisito: para ser clasificado debe enrolarse en el “Clean Boxing Program”, el cual son pruebas antidoping aleatorias. Si el atleta no acepta es retirado, y no se le permite pelear. El campeón mundial tiene la obligación de enfrentar al retador oficial de la división una vez por año. Éste último no es necesariamente el clasificado 1; para llegar a esta posición se debe ganar una pelea eliminatoria final o ser votado por la junta de gobierno del WBC. ¿SABÍAS QUÉ…? Julio César Chávez era un total desconocido en el boxeo, pero no del WBC. Cuando el campeonato mundial súper pluma quedó vacante en 1984, se tenía que ordenar la función para coronar al nuevo campeón. Azabache Martínez era el clasificado uno, y Chávez, el dos, aún en contra de la crítica en Europa y de EU, y se ordenó dicha pelea. Fue así como dio inicio una de las más grandes carreras de la historia. ANÉCDOTA DE HOY Estábamos en una convención anual en Cancún, y mi papá me encargó hacer una serie de bromas para grabar con cámara escondida. Recuerdo como disfruté planear la del director del comité de clasificaciones, Frank Quill, de Australia. En la sesión final, le dí el mensaje. “Frank, mi papá pide que clasifiquen a Mike Tyson en No. 1 (él tenía siete años retirado), pues va a regresar al boxeo y peleará contra nuestro campeón Klitschko”. Con una cara como si hubiera visto un fantasma, Frank pidió al comité un receso, y una reunión con don José. Mientras presentaba su renuncia, mi papá no logró contener la risa, y ambos disfrutaron de una larguísima carcajada. Srisaket Sor Rungvisai regresa el 4 de abril ante Ruenroeng en Tailandia

