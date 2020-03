Round 12 con Mauricio Sulaiman Por Mauricio Sulaiman

Hijo de Jose Sulaiman / Presidente del WBC El boxeo es único, con una historia fascinante y tal vez, de todos los deportes, el que más ha evolucionado, ya que las reglas han cambiado drásticamente, transformando lo que solían ser acciones de brutal y puro salvajismo en el arte de la autodefensa, “La dulce ciencia”. Hoy elegí el tema de las calificaciones, o clasificaciones, en el boxeo. He hablado con numerosos fanáticos, así como con muchas personas involucradas en el boxeo, y casi todos no saben ni entienden cómo funciona la clasificación. Comencemos definiendo lo que son. Las clasificaciones son el método para enumerar los boxeadores cualitativamente. Eso es a través de una lista de los mejores en cada división. Hay 17 divisiones de peso, desde peso pesado hasta peso mínimo. Los campeones mundiales solo pueden luchar contra los boxeadores clasificados, y ahí es donde estas listas atraen su interés y poder. La historia es importante. Las clasificaciones en el boxeo nacieron en 1924, siendo una publicación de la revista “The Ring”. Solían imprimir un resumen anual de lo mejor del año: mejor luchador, mejor pelea, etc. Finalmente, a partir de 1932, el propietario de esta revista, Nat Fleischer, tomó la iniciativa de publicar, según su opinión, la lista de los mejores luchadores para cada una de las 8 divisiones que existían en ese momento. Fleisher se inspiró en las clasificaciones universitarias de fútbol, ​​que fueron la creación de Walter Camp, conocido como el “Padre del Fútbol”. El Consejo Mundial de Boxeo fue fundado en febrero de 1963, e inicialmente utilizó las clasificaciones de The Ring como guía para sancionar la actividad de boxeo. Mi padre, Don José Sulaimán, se unió al WBC entre 1964 y 1966, básicamente como voluntario, porque le apasionaba el boxeo y venía de las provincias para ganarse la vida en la capital de México, mientras se asociaba con la fabricación con sede en Buffalo. Empresa de controles gráficos. Fue en 1966 cuando asumió responsabilidades más formales, y en 1968 instituyó la clasificación del WBC. Desde entonces, las clasificaciones mundiales se compilan mes a mes, siendo una de las principales prioridades de la actividad de nuestro cuerpo. El comité de clasificación del WBC está formado por personas honorables con un amplio conocimiento del boxeo. Son miembros de todo el mundo y dedican innumerables horas a este trabajo. Hay un director del comité, un subdirector, una secretaria ejecutiva, 22 miembros activos y 8 asesores. ¿Cómo funciona el comité? Las calificaciones se publican durante los primeros 5 días de cada mes. Durante cada mes, los miembros del comité participan en la recopilación de resultados de peleas e información diversa que tiene que ver con la actividad de los combatientes de su región. Diez días antes de publicar los rankings, todos envían sus recomendaciones al secretario ejecutivo y al director. Se realizan numerosas hojas y gráficos con una gran cantidad de datos para analizar, lo que genera el primer borrador, que se envía a todo el comité para su revisión y se da una ronda de comentarios. Todos los comentarios al borrador son tomados y analizados por el director y asesores especiales. Llegamos a conclusiones y se genera un segundo borrador. Después de la revisión de ese segundo borrador, avanza a una revisión final, donde a veces se debe generar un tercer borrador, Una vez al año, el comité de calificación se reúne para una sesión de tres días antes del comienzo de la convención anual del WBC. Las calificaciones oficiales se discuten en una sala abierta, donde cada persona puede tomar la palabra y presentar su caso frente a la Junta. Este proceso le ha dado al deporte y al WBC un gran orgullo, ya que es transparente y abierto a todos. Calificar a los boxeadores es una tarea muy compleja que requiere un profundo conocimiento del boxeo, sentido común, capacidad analítica, imparcialidad, honestidad total y sentido de la justicia. Es un procedimiento muy interesante y requiere la necesidad de analizar cada caso. Los registros son simplemente números, y estos pueden ser engañosos. Un boxeador puede tener un récord invicto con muchos KO, pero a veces la historia puede ser muy diferente. ¿Qué se estudia y analiza sobre un boxeador para comprender la importancia de su perfil y calificarlo adecuadamente? – Registro : esto te da una idea de la cantidad de peleas, ganadas, perdidas y empates, además de las victorias de KO.

– Nivel y calidad de la oposición : es necesario estudiar a los oponentes a los que se ha enfrentado el boxeador.

– Sitio de las peleas – Se analiza si pelea en casa, si es el favorito o si es el visitante con factores en su contra. Un elemento importante es si lucha en el extranjero e internacionalmente.

– Actividad reciente : se analiza si es un boxeador activo, si es un prospecto, un boxeador establecido o un veterano en decadencia.

– Resultados recientes – Se analizan los resultados de sus últimas peleas.

– peleas de alto nivel – Tener rivales de alto nivel, peleas de campeonato y experiencia es un factor muy importante a tener en cuenta. Otras consideraciones que son relevantes:

– La decisión de sus victorias.

– Victorias en grandes peleas.

– Carrera amateur.

– Comportamiento en su vida privada.

– Actividad en peleas de campeonato regional del CMB. Un aspecto intangible involucra a expertos experimentados que contribuyen con su opinión personal de los boxeadores que ven en sus regiones. El WBC califica a 40 boxeadores por división y tenemos un requisito único. Para ser calificado, el luchador debe inscribirse en el “Programa de boxeo limpio”, que es un programa antidopaje aleatorio en todo el mundo administrado por VADA. Si el atleta no acepta inscribirse, se lo elimina de la clasificación y no se le permite competir en peleas de nuestra organización. La lista de clasificaciones involucra única y exclusivamente a los boxeadores elegibles para competir en el campeonato mundial de nuestra organización. Los boxeadores que están comprometidos a pelear en otra organización no están clasificados, simplemente porque no son elegibles para pelear por el WBC ya que tienen otros compromisos. El campeón mundial tiene la obligación de luchar contra el retador oficial de la división una vez al año. El retador oficial no está necesariamente en el puesto n. ° 1. Para alcanzar esta posición privilegiada, debe ganar una pelea de eliminación final o ser votado por la Junta de Gobernadores del WBC y ratificado como contendiente obligatorio. El sueño de cada boxeador es un día para conquistar el cinturón verde y dorado del WBC, y el primer paso es ser calificado. ¡Hay tantas historias de boxeadores legendarios que recuerdan el día que vieron su nombre por primera vez en el ranking! ¿Sabías? Julio César Chávez era un boxeador relativamente desconocido para el mundo del boxeo, pero no para el WBC. Cuando el campeonato mundial de peso súper pluma estaba vacante en 1984, hubo que ordenar una pelea para coronar al nuevo campeón. “Azabache” Martínez ocupó el puesto número uno y JC Chávez fue colocado en el número dos. Incluso contra las críticas de algunos sectores en Europa y Estados Unidos, esa lucha fue ordenada. Así comenzó una de las grandes carreras en la historia del boxeo. Anécdota de hoy: Estábamos en una convención anual en Cancún y mi papá y yo hicimos una serie de chistes para grabar con una cámara oculta. Recuerdo cómo disfruté planeando el chiste sobre el director del comité de clasificación, Frank Quill de Australia. En la sesión final, mi papá me pidió que le diera el siguiente mensaje a Frank: “Frank, mi papá nos pide que ubiquemos a Mike Tyson en el puesto número 1, ya que volverá al boxeo y peleará con nuestro campeón Klitschko”. (Tyson había estado retirado por 7 años) Después de una pausa prolongada y una cara perpleja, Frank solicitó un descanso al comité y solicitó una reunión urgente con Don José, que llevé con él, y mientras Frank presentaba su renuncia al comité, Mi papá no podía parar de reír. Finalmente, ambos disfrutaron de una risa muy larga. Deseo agradecer sinceramente a Don Majeski y Victor Cota por su útil guía para escribir este artículo. Gracias. Acepto cualquier comentario, idea o recomendación en contact@wbcboxing.com. Mauricio Sulaiman: Los Rankings en el boxeo

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.