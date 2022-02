Spence-Ugas para el 16 de abril en Arlington, Texas El invicto campeón de peso welter del WBC y la FIB, Errol “The Truth” Spence Jr., y el campeón de peso welter de la AMB, Yordenis Ugas, se enfrentarán en un enfrentamiento de unificación del campeonato de peso welter el sábado 16 de abril desde el estadio AT&T en Arlington, Texas. La preventa de boletos comienza hoy a las 12 p. m. CT a través de SeatGeek.com, usando el código BOXING. Las entradas para el evento en vivo salen a la venta al público este viernes. El evento es promovido por TGB Promotions y Man Down Promotions. Anuncian undercard de la cartelera de Jacobs-Ryder

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.