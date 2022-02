Anuncian undercard de la cartelera de Jacobs-Ryder Los contendientes invictos de peso mediano Felix Cash (14-0, 10 KOs) y Magomed Madiev (15-0-2, 4 KOs) se enfrentan por el título internacional del CMB en la co-estelar Jacobs-Ryder en DAZN el sábado en el Alexandra Palace de Londres. Cash está clasificado WBO # 8, IBF # 14, mientras que Madiev se encuentra en WBA # 3. Además, el peso pesado Johnny Fisher (4-0, 4 KO) se enfrenta a Gabriel Enguema (10-11, 6 KO) en seis asaltos, el peso supergallo femenino Ellie Scotney (3-0, 0 KO) se enfrenta a Jorgelina Guanini (9-3). -2, 1 KO) por la corona internacional de la AMB, el invicto peso mediano de Texas Austin ‘Ammo’ Williams (9-0, 7 KOs) pelea en Londres por segunda vez contra Javier Francisco Maciel (33-15, 23 KOs) en ocho asaltos , el peso súper gallo Hopey Price (6-0, 2 KO) pelea contra Ricardo Roman (14-12-3, 5 KO) en seis asaltos, el peso welter Cyrus Pattinson (2-0, 1 KO) pelea contra Evgenii Vazem (9-21, 4 KOs) en seis asaltos, y el peso welter Shiloh Defreitas (2-0, 2 KOs) pelea contra Alexey Tukhtarov (4-23-6, 3 KOs) en seis asaltos. Spence-Ugas para el 16 de abril en Arlington, Texas Grandes números de audiencia de Eubank-Williams

