Round 12 con Mauricio Sulaimán: Juan Carlos Tapia, una persona de gran respeto Por Mauricio Sulaimán / Hijo de José Sulaimán / Presidente del WBC Juan Carlos Tapia cumplió 80 años este sábado. Un panameño, miembro de la comunidad del boxeo mundial, quien ha sido una de las personas más influyentes de este deporte en Latinoamérica. Apenas anunció que iba a colgar los guantes del programa que él mismo inició hace 48 años: Lo mejor del boxeo, cuenta con el Récord Guinness por ser el único que ha logrado sostener cada transmisión semanal ininterrumpidamente. Por esta razón, Juan Carlos Tapia seguramente será inducido al Salón de la Fama del boxeo, en Canastota. Una persona honorable. Recuerdo que algunas semanas después de que murió Rafael Cobra Mendoza, agente y representante de boxeadores, Juan Carlos me llamó para pedir el teléfono de la hija de La Cobra, ya que le acababa de llegar un pago pendiente de un negocio, y necesitaba mandar su parte a la familia. Su compañía “Protesa” armó un programa, con apoyo de algunos patrocinadores, para implementar una pensión vitalicia con una cantidad mensual, que es entregada a cada uno de los campeones de Panamá, al cumplir 60 años. La ayuda va desde los 350 hasta los mil 400 dólares mensuales, dependiendo de su carrera boxística. En este momento son 12 los que reciben el bono de jubilación. Juan Carlos Tapia coincidió con don Carlos Slim, durante la Convención 59 del Consejo Mundial de Boxeo, del pasado noviembre, en la CDMX. Fundación Telmex creó el programa Ring Telmex-Telcel, el cual es único en el mundo, al otorgar una beca mensual a más de 20 peleadores activos para dedicarse de lleno al boxeo; contar con alimentación, vivienda y todo lo necesario para llegar a tener éxito en su carrera. De la primera camada de Ring Telmex-Telcel salió el campeón Saúl Canelo Álvarez; al igual que otros de ambos sexos, que hasta hoy, suman 19 monarcas. El ingeniero Slim recibió el premio de El Hombre del Año, cuando este programa inició, y durante una ceremonia, a la cual asistieron muchos excampeones, don Carlos vio con gran sorpresa el estado de muchos de ellos, en especial de su ídolo, Mantequilla Nápoles. Días después se reunió con mi papá para dar forma a un programa adicional de ayuda, y creó así la pensión vitalicia para 25 excampeones, quienes reciben cinco mil pesos cada mes, y cuentan con el servicio de salud gratuita. Además, Fundación Telmex Telcel, participo durante 5 años ( 2015-2019 ) en apoyar el “Fondo de Campeones José Sulaimán” el cual es administrado independiente por la Nevada Communitty Foundation. El fondo recibió recursos importantes y a cambio los referis de todo el mundo portaron el logotipo en su uniforme. Este dinero sirvió para apoyar decenas de boxeadores alrededor del mundo. Siento prematuro decirlo, pero, sin duda alguna, Juan Carlos Tapia es ya un candidato para la designación del Hombre del Año WBC. Este pasado fin de semana hubo una gran acción boxística. En Inglaterra, Claressa Shields defendió, por decisión unánime, sus campeonatos. En Phoenix, Arizona, se dio una gran sorpresa, cuando Jesse Rodríguez, de 22 años, y con un récord invicto de 15-0, con 10 KO’s, derrotó por decisión unánime a Carlos Cuadras (integrante de la primera camada Ring Telmex- Telcel). En el Mandalay Bay, de Las Vegas, se dio una función de seis peleas, con campeonatos filiales del WBC. Luis Nery, ex campeón mundial WBC, ganó el título plata, y el derecho a disputar el mundial; Leo Santa Cruz derrotó al sobrino de Michael Carbajal, Kennan, que fue parte del Programa Box Val, de la fundación del papa Francisco, Scholas Occurrentes, y se le entregó a Leo el cinturón Campeón de La Paz, al igual que a su padre don José por su contribución al desarrollo por medio del boxeo. En la pelea principal Keith Thurman regresó triunfalmente, tras dos años de inactividad, al vencer al duro excampeón mundial Mario Barrios. Por último, se celebró una cartelera en Cancún, donde el prospecto David General Cuéllar (actual miembro de Ring Telmex-Telcel) venció al nicaragüense Big Bang Blandón, en la Arena Oasis, en Quintana Roo. ¿Sabías que…? Carlos Cuadras ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Río 2007, y se perfilaba a representar a México en los Juegos Olímpicos. Tras una jugada administrativa común en las prácticas de las autoridades del boxeo amateur de México, fue hecho a un lado, y no tuvo otra opción que dar el brinco al profesionalismo, donde logró una carrera muy importante. Cuadras es parte de ese cuarteto histórico de la división supermosca, quienes han peleado, entre ellos, 12 ocasiones. Carlos le ganó al tailandés Srisaket Sor Rungvisai, quien a su vez lo hizo con El Gallo Estrada, y dos veces al Chocolatito González. Y éste último, a Cuadras –ganó y perdió con Estrada– y El Gallo venció a Carlos, y ganó y derrotó al asiático y al centroamericano. Anécdota de hoy Carlos Cuadras fue campeón mundial, se casó con una gran mujer, Sarahí, con quien tiene un hijo. Él fue muy cercano a mi papá, y así se convirtió en un muy querido amigo. Con el éxito en el ring viene la fama, el dinero y las tentaciones. Una tarde, don José lo citó y platicaron ampliamente. “Mijito: hay que ayudar a este muchacho; es tan bueno. Los demonios del alcohol y la droga lo enloquecen, y necesita que estemos cerca de él siempre”. Carlos fue internado en la clínica de Julio César Chávez, en Tijuana, y al salir fue de inmediato a ver a mi papá, quien se encontraba ya en el hospital, pero le dio así la gran alegría de verlo recuperado… Agradezco sus comentarios en [email protected] Spence-Ugas para el 16 de abril en Arlington, Texas

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.