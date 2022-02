Jalolov regresa contra Sokolowski el 18 de Marzo El medallista de oro olímpico de peso súper pesado de 2020, Bakhodir Jalolov (9-0, 9 KOs), se agregó al primer evento de Probellum de 2022, que tendrá lugar en el Dubai Duty Free Tennis Stadium el 18 de marzo. Jalolov se enfrentará a Kamil Sokolowski (11-24 -2, 4 KOs), quien perdió por decisión en ocho asaltos ante Otto Wallin durante el fin de semana en Cardiff, Gales. La cartelera estará encabezada por el peso ligero femenino Estelle Mossely (9-0, 1 KO), quien defiende su cinturón de IBO contra Yanina del Carmen Lescano (10-1, 2 KOs). El súper pluma Jono Carroll (21-2-1, 5 nocauts) se enfrenta a Serif Gurdijeljac (21-6, 8 KOs) en la co-estelar. Jacobs listo para el sábado ante Ryder Round 12 con Mauricio Sulaimán: Juan Carlos Tapia, una persona de gran respeto

