Jacobs listo para el sábado ante Ryder El dos veces campeón mundial de peso mediano Daniel Jacobs (37-3, 30 KOs) insiste en que aún le queda mucho por lograr en su carrera mientras se prepara para enfrentar a John Ryder de Islington en una eliminatoria por el título mundial súper mediano de la AMB este sábado en Alexandra. Palace en Londres, en vivo en todo el mundo en DAZN (excluyendo Nueva Zelanda y Australia, como de costumbre). "Espero con ansias una buena pelea", dijo Jacobs. "Es un buen peleador por lo que he visto. Sé que está en su ciudad natal, así que espero que esté entusiasmado y entusiasmado. Además, he escuchado de él antes que esta es una pelea importante para él para llegar a la contienda por el título. Tengo muchas ganas de ver exactamente todo lo que tiene que traer. "Ha sido uno de mis objetivos como profesional pelear en el Reino Unido, probablemente en Londres porque he estado aquí antes y sé cómo funciona la magia. Sé cuán profunda está la multitud en su boxeo. Espero experimentar eso. Buena ciudad, buen pueblo, buena gente. "Todo es fabuloso, he vuelto a donde necesito estar mentalmente y me doy cuenta de que ahora que regreso con mi antiguo entrenador Andre Rozier y Anthony Irons, las cosas están donde deben estar. Echaba de menos ese buen espíritu que alguna vez tuve en mi carrera, y ahora ha vuelto y estoy deseando presentarlo y darle un buen espectáculo a los fans. "Cada pelea es una obligación de ganar. Cada vez que subes al ring, no entras en una pelea mirándolo como, 'Si pierdo este, el próximo seguirá siendo una buena oportunidad'. Siempre habrá un paso atrás si perdiste una pelea en el boxeo. Estoy agradecido de que todavía tengo la oportunidad de tener estas grandes peleas. El mayor objetivo para mí en este momento es mantener la concentración y mantener el ojo en el tigre. "Concedido que ganamos esta pelea, y estoy seguro de que lo haremos, mi próxima pelea debería ser una oportunidad para convertirme en un campeón mundial de dos divisiones. Tengo la oportunidad de hacer eso y este tipo está en medio. Tengo que dar ejemplo pero también ser yo mismo. En este campamento he sido yo mismo todo el tiempo. No puedo pedir nada mejor."

