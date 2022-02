AMB ordena Estrada-Franco en las 115 libras El Comité de Campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ordenó la pelea obligatoria entre el súper campeón súper mosca de la AMB, Juan Francisco Estrada, y el campeón regular de la AMB, Joshua Franco. Se ha enviado comunicación a los equipos de ambos luchadores, quienes tendrán 30 días para negociar la pelea del 9 de febrero al 11 de marzo de 2022. El Comité podrá llamar a subasta pública si los equipos no llegan a un acuerdo en el plazo correspondiente o si alguna de las partes se niega a firmar el contrato. La ordenación de esta pelea es otro paso hacia el plan de reducción de títulos mundiales que la AMB ha puesto en marcha desde agosto del año pasado. Jacobs listo para el sábado ante Ryder

