Spence supera a Porter para unificar los títulos welter de WBC / IBF Por Rocky Morales en ringside El campeón de peso welter de la FIB, Errol “The Truth” Spence Jr. (26-0, 21 KOs) derrotó al campeón del WBC “Showtime” Shawn Porter (30-3-1, 17 KOs) en doce buenos rounds por decisión dividida en un enfrentamiento de unificación el sábado por la noche. en el Staples Center de Los Angeles. Fue una batalla de ida y vuelta a través de los primeros diez rounds con lanzamientos de castigo de aterrizaje y con tanta frecuencia al cuerpo como a la cabeza. Muchos rounds estuvieron tan cerca que fueron difíciles de anotar con Porter presionando la acción y Spence parecía lanzar golpes más precisos. Algunos de los golpes de Spence se desviaron y fue advertido pero no penalizado. Finalmente, en el round once, el marcador de diferencia fue un contraataque a la izquierda, Spence aterrizó perfectamente y causó que Porter tocara la lona con un guante. Porter estaba visiblemente conmocionado, pero rápidamente volvió a ponerse de pie y no corría peligro de ser detenido. Sin embargo, pareció quitarle todo el aliento a las velas de Porter, y no mostró el mismo gusto después de la caída. Spence parecía ganar el round doce para cerrar el trato en una pelea cerrada. Sorprendentemente, cuando se anunció la decisión, fue una decisión dividida con puntajes por todas partes. Los jueces lo anotaron 116-111 Spence, 115-112 Porter y 116-111 Spence para que Spence sea el ganador de la decisión dividida. Después de la pelea, el ex campeón welter del CMB Danny García fue llevado al ring, se enfrentó a Spence y se anunció como el próximo oponente de Spence. David Benavidez recupera el título súper medio del WBC

