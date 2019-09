WBC en desacuerdo con boxeadores profesionales en Juegos Olímpicos 2020 Por.Gabriel F. Cordero “El WBC esta en completo desacuerdo en apoyar a un boxeador profesional compitiendo en Juegos Olímpicos es algo inaceptable que no debe tener ningún tipo de aceptación por los fanáticos y expertos del boxeo en el mundo. El boxeo amateur olímpico es completamente diferente, son dos deportes diferentes y es muy peligroso no podemos aceptar esto. Si algún boxeador profesional incluyendo campeones o ex campeones deciden participar en las próximas Olimpiadas tendrá un veto de al menos dos años en el CMB ”, dijo Sulaiman. Ya anteriormente el WBC había manifestado su oposición al proceso en Río 2016 cuando algunos boxeadores profesionales incluyendo ex campeones mundiales decidieron intentar participar pero en esta oportunidad han enfatizado que para los Juegos Olímpicos de Tokio los profesionales que participen serán vetados del WBC al menos mínimo por dos años. La Federación Mexicana de Boxeo (FMB) y la Comisión Nacional de Boxeo (Conabox) dieron a conocer recientemente el proceso clasificatorio de boxeo, incluyendo el boxeo profesional, rumbo a los próximos Juegos Olímpicos. ¨La Loba¨Muñoz logra su triunfo 50 en su retorno por una oportunidad de titulo mundial Spence supera a Porter para unificar los títulos welter de WBC / IBF

