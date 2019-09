David Benavidez recupera el título súper medio del WBC Por Rocky Morales en ringside El súper mediano David “El Bandera Roja” Benavidez (22-0, 19 KOs) recuperó el título del WBC de 168 libras con un sangriento TKO en el noveno round sobre el actual campeón Anthony “The Dog” Dirrell (33-2-1, 24 KOs) en Sábado por la noche en el Staples Center de Los Ángeles. Después de algunos rounds de tácticas, Benavidez comenzó a tomar el control en el quinto round con su implacable acecho y golpes poderosos. Dirrell hizo todo lo posible para devolver el fuego, pero Benavidez caminó alegremente a través de los golpes de Dirrell. En el sexto round, un golpe de Benavidez abrió un corte en el párpado derecho de Dirrell. La sangre gotearía por el resto de la pelea y con Dirrell probablemente detrás en las tarjetas de puntuación, no tuvo más remedio que luchar hacia adelante. El séptimo y octavo rounds pertenecían a Benavidez cuando comenzó a lastimar a Dirrell con sus golpes de poder. Con Dirrell recibiendo más castigos en el noveno round, a mitad de la ronda, la esquina de Dirrell hizo lo correcto y detuvo la pelea para salvar a su luchador de un castigo adicional innecesario. El tiempo era 1:39. Con la victoria, Benavidez recupera el título del WBC que le fue quitado después de dar positivo por cocaína en septiembre de 2018, lo que también llevó a una suspensión de cuatro meses. Además, Benavidez parece ser una gran amenaza para cualquier otro campeón de peso súper mediano, ya sea Callum Smith, Billy Joe Saunders o su compañero de combate PBC, Caleb Plant. Spence supera a Porter para unificar los títulos welter de WBC / IBF Barrios vence a Akhmedov por el cinturón súper ligero de la AMB

