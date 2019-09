Barrios vence a Akhmedov por el cinturón súper ligero de la AMB Por Jeff Zimmerman en ringside En un choque de 140 libras de invictos, Mario “El Azteca” Barrios (25-0, 16 KOs) ganó una controvertida decisión unánime de doce rounds sobre Batyr Akhmedov (7-1, 6 KOs) para reclamar el título súper ligero vacante de la AMB el Sábado por la noche en el Staples Center de Los Ángeles. Los puntajes fueron 114-112, 115-111, 116-111 y los dos últimos parecían ridículamente amplios. A pesar de que Barrios logro hacer que el guante de Akhmedov tocara la lona en el cuarto round y en el duodécimo round muchos en el ringside esperaban que la mano de Akhmedov se levantara al final. Los primeros dos rounds fueron un proceso de conocimientos para ambos luchadores, pero en el tercer round la acción se reanudó cuando ambos intercambiaron grandes golpes en el centro del ring. En el cuarto round, Barrios conectó una doble mano izquierda recta que envió a Akhmedov hacia atrás y fuera de balance. Akhmedov usó la lona para sostenerse y el árbitro lo calificó correctamente de derribo. La caída pareció ser una llamada de atención para Akhmedov. Al final del cuarto round y durante los siguientes dos rounds, tanto Barrios como Akhmedov soltaron sus manos cuando Akhmedov presionó la acción y Barrios respondió. En el séptimo round y en el octavo y noveno, la presión de Akhmedov comenzó a pasar factura a Barrios cuando Akhmedov acechó a Barrios alrededor del ring y consiguió múltiples combinaciones. Barrios continuó contraatacando pero sin la precisión para mantener a Akhmedov alejado de él. Akhmedov conectó grandes ganchos izquierdos al cuerpo cuando terminó el noveno round. En el décimo fue casi lo mismo, ya que Akhmedov estaba por todo encima de Barrios aterrizando golpes en la cabeza y el cuerpo que incluía el mayor golpe de la pelea en ese momento, unos segundos antes de que terminara el round. Con 20 segundos restantes en la pelea, Barrios aterrizó con una mano derecha dura y nuevamente el guante de Akhmedov tocó la lona para un segundo derribo. El resultado aún estaba en duda mientras se leían los puntajes. La multitud abucheó la decisión cuando se anunció que Barrios había ganado el título mundial. Akhmedov, compitió en los Juegos Olímpicos de 2016 por Turquía, mientras que Barrios había detenido a sus últimos ocho oponentes dentro de la distancia. Lopez vence a Molina en Los Angeles y se mantiene vigente en el peso welter

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.