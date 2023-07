Spence: Esta es una de las peleas legendarias El campeón de peso welter WBC/WBA/IBF, Errol “The Truth” Spence Jr., anticipó su superpelea PPV del 29 de julio contra el campeón de peso welter de la OMB, Terence Crawford, en “The Pivot Podcast”. Esto es algo de lo que tenía que decir. Sobre la preparación previa a la pelea… “La conferencia de prensa te anima más porque te ves cara a cara. Mi entrenador está hablando, su entrenador está hablando, estamos diciendo cosas para enfadarnos unos a otros. Eso nos prepara para ir”. Sobre quién es el lado A… “Soy el chico seguro, pero él no quería creer que yo era el lado A. Cuando hablas de poner colillas en los asientos, soy él. Él no quería creer eso. Sus elogios son geniales, pero llévalos al banco y mira qué obtienes por ellos. Él no quería entender eso”. Sobre cómo se armó la pelea… “La primera vez que hicimos Facetime, fue principalmente para sentirnos el uno al otro. Sólo hablando de la familia y la vida y cosas diferentes. Solo hablamos de la pelea durante cinco o diez minutos. La próxima vez que estuvimos en Facetime, comenzó a decirme lo que le preocupaba y lo que quería. Tenía sentido para mí… Siento que realmente hice esta pelea, porque había cosas que él estaba pidiendo que mi equipo pensó que no haría. Estamos hablando de porcentajes y cosas así. Pero yo estaba como sí, dale eso. Esta es la pelea que quería. Período. No puedo dejar esta división sin pelear con él. Esta es una de las peleas legendarias”. Sobre lo que significa esta pelea... “Traemos grandeza el uno del otro. Eso es justo lo que es. Si realmente siento que alguien no está a mi nivel, soy súper desdeñoso con esa persona… Con Crawford, hay más emoción. Está trayendo algo. Cuando hablas de dos luchadores y sus mentalidades y como son, nuestras mentalidades son para matar. Siento que estamos destinados a chocar. No iba a dejar que esta pelea desapareciera por ego u orgullo. “Espero que esta pelea encienda un fuego en otras personas para que estas grandes peleas sucedan. Y quiero que el público compre el pay-per-view para que les muestre a los luchadores que hay una recompensa al tomar riesgos. Con el apoyo de los fanáticos, obtendrás más peleas importantes. Si los números son correctos, estas peleas se harán”. En su mentalidad… “Siento que soy un depredador ápice. Podría estar en mi vestuario la noche de la pelea con mi oponente, relajándome y jugando al dominó, pero dicen que es hora de pelear y nos metemos en ese ring, no te conozco. Vengo a decapitarte. No sé de dónde viene. Es un ‘factor’ que hace que algunas personas sean geniales, algunas buenas y otras aceptables. No todos tienen el mismo instinto que Floyd Mayweather, Manny Pacquiao, Mike Tyson o Muhammad Ali y Joe Frazier… Podrías ser mi mejor amigo, pero cuando estamos en el ring, no importa”. Al derribar a un oponente… “Cuando estás derribando a alguien, hay un punto en el que solo verás una cierta mirada en su rostro en medio de una ronda que te permite saber. Eso es aún más satisfactorio que derribar a alguien. Si castigas a alguien y sigues golpeándolo, llega a un punto en el que es posible que no vuelva al ring de la misma manera”. Sobre el accidente de carro.. “Siento que todo lo que me pasó fuera del ring me hizo sentir más satisfecho con lo que tengo. Todavía puedo hacer lo que amo… Llegué al punto en que realmente había olvidado para qué lo estaba haciendo. Olvidé que lo estaba haciendo por mis hijos y mi mamá y mi papá. Me quedé atrapado en “el estilo de vida”. Llamaron a mi puerta, porque ese accidente automovilístico era una advertencia. Tenía que concentrarme y eso es lo que he estado haciendo desde entonces… Se trata de mantenerme enfocado y hacerlo bien. No tengo que dejar arrepentimientos”. Sobre cómo ganará la pelea… “Solo tengo que ser yo mismo y escuchar a mi entrenador. Muchos muchachos cuando se involucran en grandes peleas, se salen de su personaje. Quieren mostrar un estilo diferente. Pero voy a hacer lo que he estado haciendo. Nadie lo ha detenido todavía. Si tengo que acercarme a él, sabes que lo haré. Estoy listo para hacer lo que sea necesario para ganar. Siento que se va a marchitar conmigo. Estaré en su cara 24/7. Él también es un depredador, pero yo soy diferente. Soy un depredador más grande”. Usyk-Dubois por ESPN+ el 26 de Agosto La AMB mantiene su propósito de reducción de títulos Like this: Like Loading...

