La AMB mantiene su propósito de reducción de títulos El Plan de Reducción de Títulos Mundiales de la Asociación Mundial de Boxeo ha hecho un progreso significativo para tener un solo campeón en cada división. 12 de las 17 categorías de peso cuentan actualmente con un único campeón y las demás avanzan para lograr la meta trazada por el presidente Gilberto Jesús Mendoza y el Comité de Campeonatos. En peso mínimo, la AMB ha realizado varios intentos para lograr un solo campeón entre Thamanoon Niyomtrong y Erick Rosa. El 21 de julio se llevará a cabo una subasta para realizar la pelea antes de fin de año. En peso pesado, Oleksandr Usyk y Daniel Dubois pelearán el 26 de agosto, el ganador será el único campeón de la AMB de la división de la organización pionera. Otras categorías de peso que quedan por resolver son las siguientes: En el peso welter, el progreso se detuvo debido a la suspensión de la pelea entre Vergil Ortiz y Eimantas Stanionis, sin embargo, se espera que el lituano pueda enfrentar al ganador de Spence-Crawford en un futuro cercano para definir la división. En el peso súper mediano, Canelo Álvarez se enfrenta a Jermell Charlo a continuación, mientras que se espera la confirmación de que David Morrell haga una defensa voluntaria de su cinturón. Finalmente, el comité está trabajando y esperando para tomar una decisión en el peso ligero, que tiene a Devin Haney como súper campeón y a Gervonta Davis como campeón. Spence: Esta es una de las peleas legendarias Manny-Melo por título FIB el 12 de agosto en Maryland Like this: Like Loading...

