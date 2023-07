Manny-Melo por título FIB el 12 de agosto en Maryland El ex campeón mundial Emmanuel “Manny” Rodríguez (21-2, 13 KO) se enfrentará al contendiente en racha Melvin “Melo” López (29-1, 19 KO) por el título vacante de peso gallo de la FIB (anteriormente en manos de Naoya Inoue) como cabeza de cartel en vivo en Showtime el 12 de agosto desde The Theatre en MGM National Harbor en Maryland. La transmisión también verá al invicto superligero Gary Antuanne Russell (16-0, 16 KOs) enfrentarse al también invicto Kent Cruz (16-0-3, 10 KOs) en el evento coestelar de 10 asaltos, además del peso welter Travon Marshall ( 8-0, 7 KOs) se enfrenta al invicto dos veces olímpico Gabriel Maestre (5-0-1, 4 KOs) en el primer episodio de la transmisión de peso welter de 10 asaltos. El 12 de agosto será un día ajetreado con AJ vs. Whyte y Navarrete vs. Valdez en transmisiones separadas. Martin vence a Harutyunyan en eliminatoria WBC en Las Vegas Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.