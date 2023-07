Martin vence a Harutyunyan en eliminatoria WBC en Las Vegas En una eliminatoria de peso ligero del WBC, el invicto #6 del CMB Frank “The Ghost” Martin (18-0, 12 KOs) anotó una decisión unánime en doce asaltos sobre el invicto medallista de bronce olímpico #8 del WBC Artem Harutyunyan (12-1, 7 KOs) el Sábado por la noche desde el Chelsea en el Cosmopolitan de Las Vegas. Muchas rounds estuvieron cerrados. Martin tuvo una gran ventaja en la sexta ronda, luego cerró la pelea con fuerza, lo que obligó a Harutyunyan a arrodillarse en el round doce. Las puntuaciones fueron 114-113, 115-112, 115-112. El superligero n.º 13 de la FIB Elvis Rodríguez (15-1-1, 13 KOs) sorprendió y detuvo al ex campeón mundial Viktor Postol (31-5, 12 KOs) en el séptimo round. Rodríguez derribó a Postol al final de la sexta ronda y abrió la séptima con un ataque brutal que sacudió a Postol y promovió la detención del árbitro. El tiempo era: 23. El prospecto de peso welter de 6’2, Freudis Rojas (11-0, 11 KOs) detuvo a Diego Sánchez (19-3, 16 KOs) en la séptima ronda de una programada de 10 rondas. Rojas estuvo al mando todo el tiempo antes de que la esquina de Sánchez solicitara la detención del árbitro Tony Weeks. El tiempo fue: 58. Picasso vence a Ngebinyana en eliminatoria WBC en Ciudad de México Like this: Like Loading...

