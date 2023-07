Usyk-Dubois por ESPN+ el 26 de Agosto La situación de transmisión en EE. UU. para el gran choque de peso pesado del 26 de agosto entre el campeón mundial unificado WBA/WBO/IBF Oleksandr Usyk y el campeón “regular” de la AMB Daniel Dubois ha sido resuelta. Usyk-Dubois y los combates de esta cartelera se transmitirán en vivo y exclusivamente en ESPN+ a partir de las 2 p. m. ET/11 a. m. PT. La pelea se lleva a cabo en el Tarczyński Arena en Wroclaw, Polonia. Round 12 con Mauricio Sulaimán ¿David "Rey" Picasso será el próximo ídolo mexicano? Spence: Esta es una de las peleas legendarias Like this: Like Loading...

