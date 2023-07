Round 12 con Mauricio Sulaimán ¿David “Rey” Picasso será el próximo ídolo mexicano? Por Mauricio Sulaimán

Hijo de José Sulaimán / Presidente del WBC Este pasado sábado asistí a una cartelera de boxeo, la cual se llevó a cabo en la plaza de toros del tradicional e histórico Restaurante Arroyo, precisamente donde el WBC realizó la ceremonia inaugural durante nuestra convención anual allá por 2021. en la Ciudad de México. Hacía tiempo que no experimentaba un ambiente tan grande como el de esta ocasión, y todo fue gracias a la afición, que acudió en masa a ver al joven prospecto de gran promesa, David Picasso, conocido como Rey, “El REY”. Picasso es un joven carismático, encantador, brillante, que destaca por su gran personalidad, natural en él, y también por ser un excelente estudiante, ya que estudia neurociencias en la Universidad Nacional Autónoma de México. Luce con orgullo el color dorado, combinado con sus dos amores en la vida: el azul, por el equipo de fútbol Pumas, y el verde, por su Consejo Mundial de Boxeo. Azul y dorado, verde y dorado… Se disputó el campeonato de plata del WBC, y resultó ser una tremenda batalla, contra un oponente de Sudáfrica que venía a ganar: Sabelo Ngebinyana, campeón nacional de su país, viajó desde Johannesburgo. Zurdo, fuerte y muy valiente, luchó con furia intentando llevarse a casa el cinturón verde. Ngebinyana tuvo un comienzo tormentoso en la pelea, en la que ganó la primera ronda, conectando a Picasso varias veces. Las porristas de la UNAM no se detuvieron ni un segundo, animando con fervor a su ídolo, y junto a la banda Pumas Rebel crearon un ambiente como el que se vive en los estadios de Europa, con las canciones, los cánticos y la música incesante. Picasso impuso su calidad, mediante puntitos de gancho al hígado y diestras al rostro. El torrente de golpes de presión pasó factura. Llevó a la esquina de su rival a terminar ellos mismos la pelea, tirando la toalla, en el sexto asalto. ¿Será este el nacimiento del próximo ídolo mexicano? Le deseamos la mejor de las suertes a este joven que, por cierto, es un digno integrante del equipo del programa Ring Telmex Telcel. Una cuna de campeones, que diseñó el Sr. Carlos Slim, junto con mi padre José Sulaiman, que está celebrando: ¡15 años de existencia y 23 campeonatos mundiales! * * * Seguimos de cerca la situación actual de la puntuación en el boxeo en la actualidad. Algo está pasando que preocupa a todos los sectores de nuestro deporte. Por alguna razón, es más común que nunca ver puntajes que de otro modo son desiguales. En muchas peleas por títulos mundiales, estamos viendo una diferencia sorprendente entre las puntuaciones de los tres jueces oficiales. Mientras un juez se lo da a un luchador, otro se lo da al oponente; También hemos visto peleas cerradas, pero los puntajes son amplios. Algo está pasando, ya que la uniformidad se ve amenazada en muchos anillos alrededor del mundo. Todos debemos abordar la situación y trabajar juntos para asegurarnos de que el arbitraje continúe trayendo justicia a nuestro deporte. El Consejo Mundial de Boxeo cuenta con un comité de oficiales de ring que trabaja arduamente, semana tras semana, para mantener los programas de educación y entrenamiento en diferentes ámbitos. Contamos con el programa de anotación remota, en el cual los oficiales anotan desde sus casas, e inmediatamente envían sus puntajes a la plataforma WBC. Así es como se mide su desempeño y es un proceso continuo. Uno de los principales problemas es que el 95 por ciento de las rondas se califican 10-9. El sistema se llama 10 puntos obligatorios. El ganador de la ronda recibe un 10 y el rival nueve. Si hay una caída, entonces serán ocho, dos caídas, siete y el máximo permitido en una ronda es 10-6. ¿Qué está sucediendo? Se puede ganar un asalto con un jab, casi sin acción, con pocos golpes, y quien conecta un par de ellos gana 10-9. Luego, la próxima ronda puede estar llena de acción y amplio dominio, con una clara ventaja para un peleador, y también se anotará 10-9. Nos gustaría ver 10-10 asaltos, cuando no hay un ganador claro, y también 10-8 sin derribo… Educación, entrenamiento y uniformidad. Estamos buscando que Estados Unidos e Inglaterra se pongan de acuerdo para usar la gran dinámica que ha sido un éxito total en el resto del mundo, la regla de puntuación abierta 4 y 8 que básicamente es el anuncio de los puntajes oficiales después de la cuarta y octava ronda. Esto da transparencia, que es muy necesaria en el boxeo, pero lo que es más importante, permite que las esquinas sepan cómo va la pelea, según los jueces oficiales, para que puedan ajustar las estrategias. ¿Cuántas veces hemos visto al peleador y su esquina jurar que estaban ganando, solo para ser sorprendidos al final con el resultado oficial? Nos gustaría que esos países aceptaran el uso de auriculares que cancelen el ruido externo; esto permite una concentración absoluta y elimina la influencia que los fanáticos locales podrían ejercer vocalmente. SABÍAS…? Tenemos la propuesta sobre la mesa para tratar de nombrar cinco jueces en las peleas más importantes, en lugar de los tres que se utilizan actualmente. Esto magnificará y maximizará la precisión del resultado. Hemos probado y verificado, a través de programas piloto, que cuantos más jueces anotan una pelea, se minimiza la posibilidad de una mala decisión. Anécdota de hoy Un día, mientras mi papá estaba terminando la tradicional conferencia de prensa semanal de “Martes de Cafe”, vio cómo un niño pequeño estaba cerca, con una sonrisa carismática con una expresión inspirada en la ambición más los sueños. Ese muchachito vestía su camiseta de los Pumas, y era precisamente el Rey David Picasso… Don José, en su silla de ruedas, se le acercó y le dijo: “Hijo, nunca dejes de soñar. Trabaja duro, sé dedicado, escucha y aprende de tus padres y tus maestros, y un día te convertirás en un campeón mundial”. Agradezco sus comentarios en [email protected] Usyk-Dubois por ESPN+ el 26 de Agosto Like this: Like Loading...

