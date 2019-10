Soto un favorito 4: 1 para retener el título de la OMB El Mexicano campeón de peso minimosca de la OMB, Elwin “La Pulga” Soto (15-1, 11 KOs) es un sólido favorito de -430 para defender con éxito su título mundial contra el Filipino Edward “The Heneral Fighting” Heno (14-0-5, 5 KOs) en El jueves por la noche en el Casino Fantasy Springs en Indio, California. Los que confían en un triunfo de Heno pueden obtener +310. Soto está haciendo la primera defensa del cinturón que ganó de Angel “Tito” Acosta a través de un espectacular KO en la duodécima ronda en junio pasado. La pelea se transmitirá en vivo en Facebook Watch. Manny Rodríguez confía en un triunfo ante Luis Nery

