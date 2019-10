Manny Rodríguez confía en un triunfo ante Luis Nery El ex campeón de peso gallo de la FIB Emmanuel “Manny” Rodríguez (19-1, 12 KOs) habría sido un gran favorito contra el oponente original Rau’shee Warren (16-3, 4 KOs) en la cartelera del PPV Wilder-Ortiz del 23 de noviembre. Pero cuando Warren se retiró debido a una lesión, Rodríguez ha sido programado para enfrentar al invicto ex campeón mundial Mexicano, Luis Nery (30-0, 24 KOs), quien parece ser un enemigo más duro por magnitud. Nery ha detenido a sus últimos 11 oponentes y 15 de sus últimos 16. “Cambiar de oponente no es un problema para mí, ya que siempre entrenamos para diferentes estilos de pelea”, dijo Rodríguez, quien fue vencido por el Japones Naoya Inoue en su pelea anterior. “Sé lo que Nery trae y estoy listo para eso. Confiamos en la victoria y en 2020 volveré a ser campeón del mundo “. Soto un favorito 4: 1 para retener el título de la OMB Berchelt: Limpiamos la división y luego buscare a Lomachenko

