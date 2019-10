Eubank-Korobov se enfrentará por el titulo interino de la AMB Los medianos Chris Eubank Jr. (28-2, 21 KOs) y Matt Korobov (28-2-1, 14 KOs) se enfrentarán por el título interino de peso mediano de la AMB el 7 de diciembre en vivo en Showtime desde el Barclays Center, en Brooklyn, NY. Eubank-Korobov será el evento principal del enfrentamiento entre el invicto campeón de peso mediano del CMB Jermall Charlo que defiende su título contra Dennis Hogan. Eubank viene de una victoria sobre su rival británico James DeGale en febrero y pasará de la clase de 168 libras a la de 160 libras para enfrentarse a Korobov, un zurdo que le dio a Charlo una pelea más dura de lo esperado como reemplazo tardío en diciembre pasado en Barclays Centrar. Dia de entrenamientos de Sergey Kovalev con La Prensa Soto un favorito 4: 1 para retener el título de la OMB

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.