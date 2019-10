Dia de entrenamientos de Sergey Kovalev con La Prensa Fotos: Tom Hogan-Hoganphotos / Golden Boy El campeón de peso semipesado de la OMB, Sergey “Krusher” Kovalev (34-3-1, 29 KOs), fue anfitrión de un entrenamiento para los medios en el Laboratorio de Boxeo en Oxnard, California, antes de su pelea del 2 de noviembre contra Canelo Alvarez (51-1-2, 34 KOs). A continuación hay citas del entrenamiento de ayer: Sergey Kovalev “Canelo no tiene nada que perder en esta pelea. Tiene la oportunidad de hacer historia. Pero tengo que defender mi título. Esta es la pelea más grande de mi carrera. Nunca he estado en esta situación, donde alguien viene de peso mediano. No voy a hacer una predicción, pero voy a entrar allí y defender mi título “.

"Creo que Canelo será igual de fuerte en el peso semipesado. Creo que pesará lo mismo que yo, 175 libras. Será más pesado de lo habitual, pero creo que se sentirá cómodo. Cuando pierdes peso para una pelea, pierdes poder y resistencia, y él no tendrá que hacer eso ". "Mi preparación ha sido buena. Tenemos un gran campamento con Buddy McGirt. He tenido un breve descanso desde mi última pelea. Pero creo que eso es mejor. Mi cuerpo se siente realmente bien, y estoy listo para esta pelea. Esta pelea será muy interesante. Tiene una intriga mundial. No puedo esperar ". Entrenador Buddy McGirt "Todo ha sido genial, gracias a Dios. No me puedo quejar El entrenamiento se ejecuta a tiempo. El campamento ha sido genial porque no hemos estado mirando a Canelo como el chico más pequeño. No estamos buscando entrar en esta pelea como el tipo más grande y fuerte. Estamos buscando entrar como el mejor y más inteligente luchador ". "La gente ha estado preguntando sobre el ataque al cuerpo de Canelo. Pero a nadie le gusta que lo golpeen en el cuerpo. No me importa quien eres. Pero la cuestión es esta: ¿qué sucederá cuando Canelo sea golpeado en el cuerpo? Chicos a los que les gusta ir al cuerpo, no les gusta cuando vas al cuerpo de ellos ". Promotora Kathy Duva "Esta es una de las peleas más intrigantes que he visto, y mucho menos que hice. Tienes un chico en Canelo que es un gran golpeador del cuerpo, y tal vez eso toque el talón de Achille de Sergey, digamos. En Sergey, tienes a alguien con el jab más duro y preciso del deporte. También he visto que eso es un problema para Canelo. Ambos tienen una fuerza que jugará con la vulnerabilidad del otro chico. Los dos son muy inteligentes. Ambos son grandes luchadores, y ambos quieren ponerse a prueba ". "No tienes peleas como esta tan a menudo. He estado haciendo esto durante más de 40 años, y simplemente no tienes tantas peleas en las que solo dos personas se ponen a prueba para descubrir quién es el mejor. Es maravilloso."

