Soto-López el viernes en Ciudad de México por en Telemundo All Star Boxing, Inc ha anunciado su evento principal para la segunda entrega de Boxeo Telemundo que tendrá lugar este viernes 22 de octubre en vivo con una audiencia del Deportivo Oceanía en la Ciudad de México, México. Encabezando la acción está el invicto contendiente mundial supermosca José Soto (15-0, 6 KOs) peleando en Canalete, Colombia frente al ex campeón mundial del CMB Ganigan “El Maravilla” López (36-11, 19 KOs) de la cercana Amecameca. México en un asunto de 10 asaltos. La pelea será por el título vacante de peso súper mosca de Fedecentro de la AMB. AMB # 6, OMB # 13 José Soto, de 24 años, hará su primera aparición internacional en su búsqueda de una oportunidad por el título. Soto ha derrotado a los mejores de su división de Colombia, incluidos ex aspirantes al título y contendientes clasificados. Se siente confiado y listo para hacer su debut en Telemundo mientras busca irrumpir en escena con una impresionante victoria el viernes por la noche. “Estoy emocionado de regresar al ring el viernes después de un año de descanso debido a la pandemia”, declaró el invicto contendiente José Soto. “Me gustaría agradecer a Tuto Zabala (All Star Boxing) ya mi manager Juan Carlos Devia por hacer todo esto posible. El viernes por la noche, espero poner mi nombre en el mapa y pronto convertirme en el próximo campeón mundial de Colombia ”. El favorito local Ganigan López busca estropear los planes del peleador invicto y mantener vivas sus esperanzas de título. López cuenta con un récord de 2-1 en la plataforma de Telemundo y una de esas victorias le valió una oportunidad por el título de 2019 contra el entonces campeón mundial de la OMB, Ángel “Tito” Acosta. “El viernes por la noche, los fanáticos estarán encantados con un evento principal intrigante”, señala el presidente de All Star Boxing, Felix “Tuto” Zabala. “Por un lado, tenemos a un peleador invicto que busca hacer una declaración por sí mismo, pero se enfrentará a un veterano duro y astuto en Ganigan López que tiene la urgencia de ganar y demostrar que todavía pertenece al nivel superior”. El evento co-estelar de la noche es un choque de encrucijadas en la división de peso mosca cuando Iván “Tsunami” García (7-1-1, 5 KOs) de la Ciudad de México, México se enfrenta a Mario “Mayonesas” Andrade (16-13-7, 5 KOs) del Distrito Federal, México en un combate de 8 asaltos. La atracción especial de la noche contará con una batalla de pesos gallo invictos cuando Brandon “Raton” Jiménez (4-0 1 KO) se enfrente a Kevin “Avispa” Cisneros (3-0 3 KO’s) en 6 rondas. Jose Soto vs “Maravilla” Lopez se transmite en vivo el 22 de octubre a las 12 AM / Verifique los listados locales La Cirugía de Kingry García es exitosa Lista la cartelera de Munguia-Rosado del 13 de noviembre

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.