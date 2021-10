Lista la cartelera de Munguia-Rosado del 13 de noviembre La cartelera está programada para el choque del 13 de noviembre entre Jaime Munguia y Gabe Rosado en el Honda Center en Anaheim, California. La transmisión de DAZN contará con tres rondas de diez. El peso welter Alexis “Lex” Rocha (17-1, 11 KOs) se enfrenta a Jeovanis Barraza (22-1, 15 KOs) en la pelea conjunta. El peso mediano D’Mitrus Ballard (20-0-1, 11 KOs) se enfrenta a Paul Valenzuela, Jr. (26-9, 17 KOs). El peso ligero William Zepeda (23-0, 21 KOs) se enfrenta a John Moralde (24-4, 13 KOs) por el título de la AMB Continental America. Encabezando la parte de la noche de Golden Boy Fight Night , en vivo en Facebook Watch, Arley Muncino (29-3-2, 10 KOs) se enfrentará a Jackie Calvo (14-6-2, 1 KO) de la Ciudad de México en un asalto de 10 asaltos. batalla de peso mosca femenino. Diego De La Hoya (22-1, 10 KOs) regresará al ring enfrentándose a José González (23-9-1, 13 KOs) en un evento de peso pluma a 10 asaltos. Alejandro Reyes (4-0, 3 KOs) participará en una pelea de superligero a 4 asaltos contra Osmel Mayorga (2-2, 1 KO). Jorge Chávez hará su debut profesional en una pelea de peso súper pluma a 4 asaltos contra Gilberto Aguilar (0-3). Las entradas para Munguia vs. Rosado ya están a la venta. Soto-López el viernes en Ciudad de México por en Telemundo Ya están a la venta los boletos para Davis-Romero en Los Ángeles

