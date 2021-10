Ya están a la venta los boletos para Davis-Romero en Los Ángeles Es oficial. El cinco veces campeón mundial Gervonta “Tank” Davis defenderá su campeonato de peso ligero de la AMB contra el invicto Rolando “Rolly” Romero en Showtime PPV el domingo 5 de diciembre en el Staples Center de Los Ángeles. Las entradas para el evento en vivo, promovido por Mayweather Promotions, GTD Promotions y TGB Promotions, saldrán a la venta para el público en general este jueves 21 de octubre a las 10 am PT y se pueden comprar en AXS.com. ** Los boletos de preventa están disponibles hoy a partir de las 11 am PT hasta el miércoles 20 de octubre a las 10 pm PT en AXS.com con el código de preventa: STAPLES Lista la cartelera de Munguia-Rosado del 13 de noviembre Dalakian-Concepción será el 20 de noviembre

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.