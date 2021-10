La Cirugía de Kingry García es exitosa El invicto contendiente de peso ligero Ryan García se sometió a una cirugía para reparar el daño en su mano derecha y muñeca, que ocurrió durante una sesión de entrenamiento. Ryan fue dado de alta del Instituto Cedars-Sinai Kerlan-Jobe en Los Ángeles. El boxeador del Canelo Team canceló su pelea del 27 de noviembre contra Jo Jo Diaz, pero se espera que pueda regresar al ring a principios de 2022. La ciudad de México será la anfitriona de la Convención 59 del WBC Soto-López el viernes en Ciudad de México por en Telemundo

