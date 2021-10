La ciudad de México será la anfitriona de la Convención 59 del WBC El Consejo Mundial de Boxeo anunció que su Convención 2021 se llevará a cabo en el Hotel Presidente Intercontinental de la Ciudad de México. La instalación está ubicada en el corazón del elegante distrito de Polanco de la Ciudad de México y es un regreso al sitio de la memorable 38a Convención del CMB que tuvo lugar en 2000. Dado que la convención de 2020 fue un evento virtual debido a la pandemia, esta es la primera oportunidad para que la familia de WBC se reúna en persona y virtualmente para aquellos que no pueden asistir. Las fechas son del 14 al 19 de noviembre. Rivas y Stevenson son grandes favoritos en las apuestas La Cirugía de Kingry García es exitosa

