Sorpresa: “Monster” Inoue sufre fracturas durante el combate ante Donaire Por Joe Koizumi

Foto de Boxing Beat Mientras este periodista se queda en China para asistir a la 98 convención de la AMB, ha llegado una noticia impactante de Japón de que el último ganador del peso gallo de la WBSS, Naoya Inoue (19-0, 16 KOs) había sufrido un par de fracturas en el ojo y la nariz a través de su dura batalla con Nonito Donaire en Saitama el jueves. Fue revelado en el Salón Korakuen hoy (sábado) por el propio Naoya junto con su manager / promotor y ex campeón del CMB / AMB Hideyuki Ohashi. “Monster” Inoue tomó un sólido gancho de izquierda de Donaire en el segundo round y confesó que desde entonces tenía una doble visión. También sufrió una hemorragia nasal a diferencia de sus combates anteriores a mitad de la pelea. Ayer, Naoya consultó a un médico y le diagnosticaron que también había sufrido fracturas en la cuenca del ojo y debajo de la nariz. Naoya dijo: “El médico dijo que no habría necesidad de cirugía, pero tendré un nuevo examen después de un mes. Luego decidiré mi horario de entrenamiento a partir de entonces ”. Ohashi, de 54 años, agregó: “A pesar de su fractura y dolor desde el segundo round, Naoya mostró una gran actuación con el Flash filipino. Debe convertirse en el nuevo capítulo de la leyenda del Monstruo que demuestra su corazón “. Aunque Naoya anunció su acuerdo promocional con Top Rank justo después de la invaluable victoria, su campaña de año nuevo la próxima primavera tendrá que retrasarse “. Fallece el boxeador Australiano Dwight Ritchie

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.