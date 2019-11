Fallece el boxeador Australiano Dwight Ritchie Por Ray Wheatley – World of Boxing Muy triste noticia. El peso mediano mediano # 9 de la FIB, Dwight Ritchie de 27 años, murió después de colapsar durante una sesión de combate con el peso mediano # 8 de la AMB Michael Zerafa el sábado en Melbourne, Victoria, Australia. “Es con gran tristeza y conmoción anunciar que Dwight Ritchie ‘The Fighting Cowboy’ falleció tristemente hoy haciendo lo que amaba”, dijo el promotor y amigo Jake Ellis. “Es insoportable aceptar las trágicas noticias que acaban de surgir”. “Dwight siempre será recordado por la fraternidad del boxeo como uno de los talentos más brillantes en Australia cuyo estilo de lucha encarna exactamente cómo vivió”. Dwight Ritchie, quien tuvo un récord de 19-2 y peleó diez rounds difíciles con el clasificado mundial FIB # 8 Tim Tszyu en agosto. Sorpresa: "Monster" Inoue sufre fracturas durante el combate ante Donaire Boesel-Fornling sera por el título interino de la AMB

