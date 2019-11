Boesel-Fornling sera por el título interino de la AMB Se acaba de anunciar que el choque del 16 de noviembre entre los pesos pesados ​​ligeros de categoría mundial Dominic Boesel (29-1, 11 KOs) y Sven Fornling (15-1, 7 KOs) se ha actualizado a una pelea interina por el título mundial de la AMB. La pelea tendrá lugar en el Halle Messe Arena en Halle / Saale, Alemania. Boesel está clasificado como WBA # 1, Fornling está clasificado como WBA # 3.



Foto: El promotor de SES, Ulf Steinforth, posa con el presidente de la AMB, Gilberto Jesús Mendoza, y el asesor general de la AMB, José Oliver Gómez, en la 98ª Convención Mundial de la AMB en Fuzhou, China.

