Andre Ward rechaza la pelea de Canelo El invicto ex campeón de peso súper mediano y semipesado Andre Ward, quien ha sido retirado por dos años, dijo el viernes en ESPN SportsCenter que no volverá al ring para enfrentarse al campeón de peso semipesado de la OMB Canelo Alvarez, quien también posee el peso súper mediano y mediano de la AMB. títulos y la designación de franquicia del WBC. "No voy a salir del retiro para pelear contra Canelo Álvarez", dijo Ward, que todavía tiene 35 años. "Se ha hablado mucho cuando se firmó [Canelo-Kovalev] y obviamente desde que Canelo obtuvo la victoria sobre Kovalev. Mi teléfono ha estado sonando sin parar. Ha habido mucha presión por parte de personas en el negocio, artistas, lo que sea, tratando de sacarme y simplemente no es algo que me interese hacer ".

