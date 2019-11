Jacobs vs. Chavez Jr podria confirmarse este viernes Un enfrentamiento el próximo 20 de diciembre entre los ex campeones medianos Daniel Jacobs y Julio César Chávez Jr. se anunciará hoy en Los Ángeles. Se comenta que la pelea se dirigirá a Arizona después de que Chávez recibió una suspensión temporal en Nevada por negarse a ser incluido en una colección aleatoria de VADA antes de aceptar la pelea. Se espera que el choque se pelee en el límite de peso súper mediano. Mexico homenajea al WBC con sorteo de lotería este viernes 8 de noviembre

