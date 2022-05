Smith vence a Vargas y Crews-Dezurn es campeona unificada En una pelea de encrucijada de peso súper welter entre ex campeones mundiales, Liam “Beefy” Smith (31-3-1, 17 KOs) anotó un emocionante nocaut técnico en el décimo asalto sobre Jessie Vargas (29-4-2, 11 KOs) en el Taylor-Serrano el sábado por la noche en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York. Smith se hizo cargo a mitad de camino y obtuvo la detención del árbitro en: 41 de la décima. Smith ganó el título intercontinental vacante de la OMB. En una pelea por el título indiscutido de peso súper mediano femenino, Franchón Crews-Dezurn (8-1, 2 KOs) venció mediante una decisión unánime de diez asaltos sobre una ensangrentada Elin Cederroos (8-1, 4 KOs). Las puntuaciones fueron 99-91, 99-91, 97-93. En un choque de pesos medianos invictos, Austin “Ammo” Williams (10-0, 8 KOs) superó a Chordale Booker (17-1, 7 KOs) en el primer asalto para reclamar el título vacante de las Américas continentales de la AMB. El medallista de oro olímpico de 2020 Galal Yafai (2-0, 2 KO) defendió con éxito su título internacional de peso mosca del WBC contra Miguel Cartagena (17-7-1, 8 KO) por nocaut técnico en el segundo round. La esquina de Cartagena lo sacó después de dos rondas de castigo. Otros resultados:

Reshat Mati G8 Joe Eli Hernandez (peso welter)

Khalil Coe G6 William Langston (peso semipesado)

Skye Nicolson G6 Shanecqua Paisley Davis (peso pluma femenino) Taylor vence a Serrano por decisión dividida en NY Davis, Ali Shaw y Muratalla vencen en el undercard de Stevenson-Valdez

