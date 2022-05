Taylor vence a Serrano por decisión dividida en NY Fotos: Emily Harney En una súper pelea femenina muy esperada del Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York, la campeona indiscutible de peso ligero Katie Taylor (21-0, 6 KOs) le quitó el reconocimiento libra por libra femenina a Amanda Serrano (42-2- 1, 30 KOs) con una decisión dividida el sábado por la noche. Taylor luchó en ráfagas rápidas. Serrano presionó la acción y conectó los tiros más dañinos. Taylor sufrió daños importantes en la quinta ronda. Serrano inexplicablemente quitó el pie del pedal de las rondas siete a nueve. La ronda diez fue cara a cara. Las puntuaciones fueron 96-94 Serrano, 97-93, 96-93 Taylor. Los tres jueces calificaron las últimas tres rondas para Taylor. Shakur vence a Valdez y unifica títulos de las 130 libras en Las Vegas Smith vence a Vargas y Crews-Dezurn es campeona unificada

