Shakur vence a Valdez y unifica títulos de las 130 libras en Las Vegas Por Miguel Maravilla en ringside

Foto: Mikey Williams/Top Rank a través de Getty Images En un choque de unificación de peso súper pluma de rencor, el campeón de la OMB Shakur Stevenson (18-0, 9 KO) anotó una decisión unánime en doce asaltos sobre el campeón del WBC, Oscar Valdez (30-1, 23 KO) el sábado por la noche en el MGM Grand Garden. Arena en Las Vegas. Valdez no tuvo respuesta para las habilidades y el movimiento de Stevenson. Stevenson anotó una caída rápida en la sexta ronda. Valdez tuvo algo de éxito con los derechazos, pero no lo suficiente como para ganar muchos rounds. Las puntuaciones fueron 117-110, 118-109, 118-109. Valdez hizo una finta y descargó un golpe al cuerpo cuando Stevenson respondió con un gran derechazo para comenzar la pelea. Stevenson lanzó el jab y estuvo activo en la primera ronda cuando Valdez en su mayoría fingió y se abrió camino adentro manteniéndose cerca. La velocidad de la mano fue evidente para Stevenson en la segunda ronda, ya que Valdez estaba en el extremo receptor de las combinaciones de Shakur, poco después de que Valdez presionara y conectara con golpes sólidos al cuerpo. Valdez siguió el ritmo de Shakur en el tercer asalto, respaldando a Stevenson con un derechazo recto y conectándose al cuerpo mientras Valdez estaba al acecho. En el cuarto asalto, Valdez arrinconó a Stevenson momentáneamente, pero Shakur mantuvo el ritmo rápido dejando ir sus manos. Shakur se quejó con el árbitro Kenny Bayless sobre Valdez agarrando el clinch. Valdez continuó presionando mientras seguía conectando con la mano derecha y golpeando a Stevenson en la esquina, pero las manos de Shakur eran demasiado rápidas mientras continuaba pintando y sumando puntos con combinaciones. En el punto medio del sexto, Valdez salió corriendo de la esquina cuando Stevenson respondió anotando la primera caída de la pelea. Manteniéndose cerca en el séptimo, Valdez mantuvo la presión y apoyó a Stevenson contra las cuerdas sincronizando con la mano derecha. Valdez continuó manteniéndose cerca disparando a la derecha, pero la velocidad de la mano de Shakur fue demasiado. Oscar Valdez vs Shakur Stevenson

Foto: Mikey Williams/Top Rank a través de Getty Images

Atacando el cuerpo para comenzar el noveno, Valdez se mantuvo cerca mientras Stevenson boxeaba. Saliendo agresivo en la décima ronda, Valdez sintió la urgencia, soltó sus manos para comenzar la ronda ya que la derecha era consistente para Valdez. Persiguiendo al final de la pelea, el tiempo se estaba acabando para Valdez mientras Stevenson seguía boxeando, más tarde en la ronda, el árbitro Kenny Bayless advirtió a Stevenson por armar con fuerza con la derecha. La duodécima y última ronda, Valdez se dirigió directamente al llamativo y escurridizo Stevenson mientras Shakur mantenía su distancia, Valdez siguió luchando mientras Shakur era conservador mirando el reloj y huyendo con la victoria. La asistencia oficial fue de 10.102. Shakur: Le gané a Valdez, Canelo y Reynoso Taylor vence a Serrano por decisión dividida en NY

