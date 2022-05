Shakur: Le gané a Valdez, Canelo y Reynoso

Foto: Mikey Williams/Top Rank a través de Getty Images “Les dije lo que iba a hacer”, dijo el campeón unificado de peso superpluma del WBC/WBO Shakur Stevenson después de su victoria sobre Oscar Valdez el sábado por la noche en Las Vegas. “Dije que voy a vencer a Valdez, Canelo y Eddy Reynoso, así que ese era mi plan de pelea, vencer a todo el equipo y me siento bien al respecto. Mucho respeto para ellos, pero ese era mi plan. “Quiero recoger todos los cinturones en 130 y ser indiscutible. Merezco ser una superestrella, así que eso es lo que tengo que hacer”. Shakur vence a Valdez y unifica títulos de las 130 libras en Las Vegas

