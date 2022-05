Davis, Ali Shaw y Muratalla vencen en el undercard de Stevenson-Valdez Por Miguel Maravilla en ringside El medallista de plata olímpico estadounidense de 2020 Keyshawn Davis (5-0, 4 KO) fue impresionante al detener a Esteban Sánchez (18-2, 8 KO) en seis asaltos. Fue una ronda de prueba en la primera cuando Davis y Sánchez usaron el jab y boxearon a un ritmo lento. Davis empujó con el jab en la segunda ronda cuando Sánchez entró directamente a comer cuero. Intercambiando en el centro para comenzar el cuarto asalto, Davis conectó a Sánchez con golpes sólidos. Descargando con combinaciones en el quinto, Davis comenzó a quebrar a Sánchez. Davis lo remató en el sexto ya que el árbitro Robert Hoyle había visto suficiente, deteniendo la pelea a las 2:44. “Es un gran boxeador, y no me di cuenta de eso hasta el primer asalto”, dijo Davis. “Dije, ‘¡Vaya, él puede pelear!’ Sabía que tenía que encajar en un Keyshawn diferente. Es un gran peleador, un verdadero peleador respetuoso. Me quito el sombrero ante Esteban Sánchez. Gracias por esta oportunidad. Deberíamos ver mucho a Esteban Sánchez en el futuro”. “Simplemente seguí manteniéndome estable, manteniendo mi ritmo. Mi entrenador, {Brian McIntyre}, seguía diciéndome que fuera al cuerpo. Estaba tratando de apuñalarlo mucho en las rondas y, sinceramente, solo estaba recogiendo ronda tras ronda. Me encantó esta pelea porque me desafió. Me sentí desafiado en el ring. Estaba feliz de haber tenido una gran actuación y el paro”. Abriendo la transmisión de ESPN, el peso mediano Nico Ali Walsh (5-0, 4 KOs), el nieto del Más Grande, Muhammad Ali anotó un devastador nocaut en el primer asalto sobre Alejandro Ibarra (7-2, 2 KOs). Un gancho de izquierda seguido de un gran derechazo de Ali Walsh puso a Ibarra en la lona cuando el réferi Russell Mora detuvo la pelea a los 2:50 del primero. El peso ligero invicto de California, Raymond Muratalla (14-0, 12 KO), logro un impresionante nocaut en el tercer asalto sobre Jeremy Hill (16-3, 11 KO) de Nueva Orleans. Un fuerte derechazo de Muratalla derribó a Hill en el segundo mientras continuaba peleando. Muratalla continuó su ataque conectándose con un uppercut de izquierda, combo de mano derecha que envió a Hill a la lona por última vez cuando el árbitro Tony Weeks detuvo la pelea a las 2:27. El invicto peso ligero junior Andrés Cortés (17-0, 10 KO) de Las Vegas detuvo a Alexis Del Bosque (18-6-1, 9 KO) de Dallas, Texas. Cortés finalizó a Bosque en el sexto con una combinación de tres golpes cuando el árbitro detuvo la pelea a los 43 segundos del sexto. El olímpico estadounidense de peso mediano Troy Isley (5-0, 3 KO) de Alexandria, Virginia, anotó un nocaut en el segundo asalto sobre Anthony Hannah (3-3, 2 KO). Isley fue demasiado para Hannah, ya que controló la pelea descargando grandes golpes y lo derribó dos veces en el segundo cuando el árbitro Robert Hoyle suspendió la pelea a las 2:33. El prospecto de peso ligero Abdulla Mason (2-0, 2 KO) superó rápidamente a Luciano Ramos (1-3) de Argentina. El argentino salió con una postura y un estilo incómodos, Mason recogió pacientemente sus tiros, atacó y acabó con él cuando el árbitro Tony Weeks intervino para detener la pelea a las 2:32 del primero. Ramos no estaba muy contento con el paro cuando se acercó y empujó a Mason, pero los funcionarios de la Comisión Atlética del Estado de Nevada lo detuvieron rápidamente. En la pelea inaugural del MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, el peso welter Antoine Cobb (1-0-1, 1 KO) de Chicago y Jaylan Phillips (1-3-1, 1 KO) de Florida pelearon por un empate a cuatro asaltos. . Peleando a un ritmo rápido desde el principio, Cobb y Phillips boxearon. El impulso pareció estar a favor de Phillips en la tercera ronda cuando abrumó a Cobb con golpes de castigo. En la cuarta y última ronda, Phillips terminó fuerte ya que hizo que Cobb retrocediera esperando que la campana final lo salvara. Sin embargo, después de cuatro rondas, los jueces calificaron el combate 39-37, 38-38 y 38-38 para el empate por decisión mayoritaria. Smith vence a Vargas y Crews-Dezurn es campeona unificada Actualización de Srisaket Sor Rungvisai

