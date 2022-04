Actualización de Srisaket Sor Rungvisai El ex campeón mundial Srisaket Sor Rungvisai (50-5-1, 43 KOs) golpeó a Kompayak Porpramook (61-13-1, 41 KOs) en una exhibición de cuatro asaltos el sábado por la noche en Bangkok, Tailandia. Ambos boxeadores llevaban casco de protección. Srisaket está programado para desafiar al campeón de peso súper mosca del CMB, Jesse “Bam” Rodríguez, el 25 de junio en San Antonio, Texas. En una pelea por el título de peso minimosca WBC ABC Continental, Danai Ngiabphukhiaw (11-3, 6 KOs) anotó un KO en el cuarto asalto sobre Vijes Oak (3-1, 2 KOs). Resultados del boxeo mundial en Ciudad de Panamá

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.