Resultados del boxeo mundial en Ciudad de Panamá En una extraordinaria noche de boxeo en Ciudad de Panamá en el combate principal de la noche el prospecto invicto panameño Rafael Pedroza venció por decisión unánime al Argentino Andrés Sosa en diez emocionantes asaltos y conquisto el título latino plata supergallo del Consejo Mundial de Boxeo en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa del Hotel El Panamá, de la ciudad de Panamá en un mega evento de boxeo organizado por Sampson Boxing y Best Box televisado en vivo a través de TyC Sports (Argentina), TyC Sports Play (Argentina) y TV Max (Panamá). Sosa (ahora 13-1, 8 KOs) mostro todo su boxeo y corazón pero no logro doblegar al talentoso noqueador Pedroza (13-0, 11 KOs), N° 9 del ranking mundial supergallo de la Asociación Mundial de Boxeo quien aprovechó su mayor tamaño y alcance para ser el ganador en las tarjetas de los jueces : Harmodio Cedeño 97-93 , Jesús Alemán 98-92 y Abdiel Barragán 97-93. Miles de Panameños se congregaron desde los primeros combates del Boxeo Olimpico y estuvieron apoyando a sus compatriotas Alexander Duran, Edgar Valencia, Rafael Pedroza y Ronal Batista que lograron ganar todas las peleas entre Panameños y Extranjeros confirmando que la vision del promotor Uruguayo Sampson Lewkowicz en ¨Sembrando Campeones¨ comienza a mostrarse al mundo como una fabrica de boxeadores con talento en Panamá. El Panameño Edgar Valencia logro vencer al mexicano Luis Robles Pachecho en una sorpresiva decisión dividida cuando dos de los tres jueces vieron ganar a Valencia por67-65 y 67-64, mientras que uno dio 67-64. Otros Resultados: Ronal Batista (Panama) UD 8 Ramses Perez (Mexico)

Alexander Duran (Panama) UD 8 Edwin Bennet (Ecuador)

Roiman Villa (Venezuela) RTD4 Jesus Bravo (Peru)

Juan Huertas (Panama) TKO 1 Fernando De La Rosa

Alcibiades Ballesteros (Panama) UD 4 Ricardo Rodriguez (Panama)

