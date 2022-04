Fury: Ninguna cantidad de dinero me hará volver “Esta es la verdad, la verdad del evangelio, nada más que la verdad, he terminado”. El campeón de peso pesado del WBC, Tyson Fury, dijo en el programa Piers Morgan Uncensored que habla en serio acerca de alejarse del boxeo de verdad. “Renuncio mientras estoy adelante”, dijo. “Estoy invicto, solo el segundo hombre en la historia en retirarse campeón invicto de peso pesado”. Fury declaró que no está interesado en pelear contra Anthony Joshua o Oleksandr Usyk, aunque puede estar abierto a exhibiciones o WWE. “Los fanáticos siempre querrán más”, dijo Fury. “Siempre están aullando por más sangre. Pero al final del día no tengo nada más que dar. He dado todo lo que tengo. He sido profesional 14 años, he estado boxeando más de 20 años. “Mi momento es salir por lo alto. Siempre dije que quería marcharme en la cima del deporte y hacerlo en mis términos, y no quería ser la persona que dijera ‘bueno, tal vez debería haberme retirado hace dos años’ o lo que sea. “Solo quería caminar en la cima, salir con una explosión. Casi 100.000 en Wembley, con una actuación arrasadora, no se olvidarán de Gypsy King a toda prisa, y ninguna cantidad de bienes materiales ni de dinero me hará volver de la jubilación porque estoy muy feliz”. Resultados del boxeo mundial en Ciudad de Panamá Se anuncia cartelera de PPV de Tank-Rolly

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.