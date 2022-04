Se anuncia cartelera de PPV de Tank-Rolly La cartelera de Showtime PPV está programada para el enfrentamiento Gervonta “Tank” Davis vs. Rolando “Rolly” Romero el 28 de mayo en vivo desde el Barclays Center en Brooklyn. El campeón mundial de dos divisiones Erislandy “The American Dream” Lara (28-3-3, 16 KOs) defenderá su título de peso medianocombate de diez rounds, el invicto peso súper welter Jesús “Mono” Ramos (18-0, 15 KOs) se enfrenta con Luke Santamaría (13-2-1, 7 KOs) en un enfrentamiento de “La venganza del sobrino”, y el peso súper pluma Eduardo Ramírez (26-2-3, 12 KOs) se enfrenta a Luis Meléndez (17-1, 13 KOs). Fury: Ninguna cantidad de dinero me hará volver Actualización de Mayweather-Moore

