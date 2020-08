Smith Jr. vence a Álvarez en eliminatoria de la OMB En una eliminatoria de peso semipesado de la OMB, Joe Smith Jr. (26-3, 21 KOs) venció con un nocaut en el noveno round contra el ex campeón mundial Eleider “Storm” Alvarez (25-2, 13 KOs) el sábado por la noche dentro de “The Bubble ”En el MGM Grand de Las Vegas. Smith maltrató y superó a Álvarez toda la noche. El final llegó en el noveno round cuando Smith derribó a Álvarez con una enorme derecha. El tiempo era: 26. En el momento del KO, Smith estaba arriba 80-72, 79-73, 79-73. El ex campeón mundial de peso mediano de la AMB Rob “Bravo” Brant (26-2, 18 KOs) derrotó a Vitaliy Kopylenko (28-3, 16 KOs) en cinco rounds. La pelea se detuvo después del quinto round por la esquina de Kopylenko debido a un ojo izquierdo que se cerró. En un choque entre pesos welter junior invictos, Julian “Hammer Hands” Rodríguez (20-0, 13 KOs) destruyó al “Action” Anthony Laureano (13-1, 4 KOs) en el primer round. Rodríguez derribó a Laureano tres veces. El tiempo era 2:50. El peso mediano Clay Collard (9-2-3, 3 KOs) vencio con un nocaut técnico en el segundo round sobre Maurice Williams (7-2, 3 KOs). Collard derribó a Williams en el segundo round y lo detuvo a los 1:54. La ex estrella amateur Duke Ragan ganó su debut profesional con un nocaut técnico en el primer round sobre Luis Alvarado (1-2, 1 KO) en la división de peso pluma. Ragan derribó a Alvarado, quien superó la cuenta pero no estuvo del todo allí y el árbitro Jay Nady lo detuvo a los 1:54. En un choque de pesos gallo invictos, Robert “Biggie” Rodríguez (9-0-1, 5 KOs) vencio con un KO en el primer round sobre Abel Soriano (10-1, 7 KOs). Rodríguez derribó a Soriano tres veces en el primer round. El tiempo era de 2:59. En un choque entre pesos welter junior invictos, Israel Mercado (8-0, 7 KOs) ganó a Adrián Valdovinos (5-1-1, 4 KOs) por unanimidad en seis rounds. Las puntuaciones fueron 59-55, 60-54, 60-54. Fue la primera vez que Mercado recorre toda la distancia . Porter apunta al ganador de Spence-García Porter vence a Formella por título Silver del WBC y eliminatoria de la FIB

